Virologo Pregliasco, l’emergenza è quasi finita

Il virologo Fabrizio Pregliasco è stato intervistato da Sky24: l’emergenza potrebbe essere quasi finita, ecco cosa ha detto.

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi, è stato intervistato da Skytg24 per commentare i dati attuali sulla pandemia in Italia. La curva del contagio è ancora in crescita, ma è una crescita lineare: “Direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescita e arrivare spero al picco entro una settimana”, ha detto. “La curva sarebbe stata esponenziale, invece con le disposizioni abbiamo creato una curva che è una collina. Siamo nella fase di plateau e bisogna insistere, questo è fondamentale”. Commentando le Regioni che, come la Lombardia, classificate come rosse hanno chiesto di poter ottenere degli allentamenti prima di quindici giorni di dati in calo, il virologo ha detto: “Più insistiamo in questo momento e più otterremo risultati per rasserenarci nel prossimo futuro. È chiaro che la sofferenza delle attività industriali, dei cittadini che in questo momento rispetto alla prima ondata sono più insofferenti, è un elemento che può far pensare alla riduzione di alcune disposizioni sui territori meno colpiti. Questo non è di mia competenza, ma potrebbe esserci un allentamento andando a vedere la situazione delle varie province. Però deve essere una decisione davvero concordata con tutti i livelli istituzionali. Ci vuole chiarezza, non polemica e contestazioni, serve una voce unica che sia corale”.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Regioni, Lombardia e Piemonte vogliono la zona arancione

Fabrizio Pregliasco, ecco cosa aspettarsi dal Natale 2020 e dal vaccino