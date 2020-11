UeD, sfilata delle dame: Roberta Di Padua sorprende tutti

La puntata di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena con la sfilata delle dame. Roberta Di Padua ha sorpreso il pubblico con la sua passerella.

Nello studio di “Uomini e Donne” la puntata registrata oggi, martedì 17 novembre, su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena. Arrivano le anticipazioni riguardo ciò a cui assisteremo nelle prossime puntate. I telespettatori vedranno la sfilata delle dame, ma prima accadrà qualcosa di inaspettato.

Sembra che nella puntata di “Uomini e Donne” la padrona di casa Maria De Filippi deciderà di ritornare sulla questione riguardante Aurora Tropea e Giancarlo. La conduttrice vuole comprendere quali sono le intenzioni reali del cavaliere, che ieri non sembrava essere intenzionato a lasciare la trasmissione con la dama. Aurora, invece, ha dichiarato di essere disposta a vivere la conoscenza lontana dalle telecamere ma, a sorpresa, il cavaliere stupisce tutti scegliendo di mettere fine alla frequentazione. Dall’altro lato dello studio la Tropea si mostra molto dispiaciuta.

Roberta Di Padua da urlo a Uomini e Donne

Aurora Tropea già ieri era stata stata protagonista di scontri accesi: a non crederle erano stati sia Armando Incarnato che Gianni Sperti. Neanche Maria De Filippi sembra fidarsi delle intenzioni della dama. Oggi, Giancarlo ha confessato di essere preso mentalmente da lei, ma di non esserne attratto fisicamente. Gianni, però, appare allora perplesso: non crede a entrambi e chiede di vedere i loro cellulari, in quanto ritiene che si siano messi d’accordo per uscire puliti dalla fine della loro conoscenza.

Le anticipazioni rivelano che Gianni Sperti, però, sui loro telefoni non troverà alcuna prova. Durante la sfilata delle dame, Roberta Di Padua stupisce tutti: si presenta sulla passerella vestita da sposa. Con il look che rappresenta il suo sogno d’amore, la dama conquista solo voti alti. Persino Michele, con il quale ha messo fine alla conoscenza, le assegna un 10.