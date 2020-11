Uomini e Donne, Nicola M. positivo al Coronavirus: come sta

Uno dei cavalieri di Uomini e Donne, Nicola M., è risultato positivo al Coronavirus. Ecco quali sono le sue condizioni.

Nicola Mazzitelli, 39enne originario di Cosenza, ha svelato perché è stato assente durante le ultime puntate di “Uomini e Donne“. Il noto cavaliere ha dato la notizia sul suo account ufficiale di Instagram, condividendo un lungo messaggio per i suoi fans, che si sono chiesti dove fosse finito.

LEGGI ANCHE -> Grave lutto a Uomini e Donne, Anna Tedesco: il dolore insopportabile

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, chi è Valeria Valentini: corteggiatrice di Davide Donadei

Incalzato dalle domande dei suoi fans, preoccupati per la sua assenza, Nicola Mazzitelli ha preso la parola su Instagram, annunciando di essere positivo al Covid-19. Il cavaliere cosentino ha affermato di avere il virus da undici giorni. Avrebbe dovuto eseguire un nuovo tampone domani, ma non può farlo in quanto non sta ancora bene e, pertanto, lo rinvierà alla prossima settimana. Avendo contratto il Coronavirus, il cavaliere non può prendere parte alle registrazioni di “Uomini e Donne” e i telespettatori assisteranno a delle puntate in cui sarà assente. Mazzitelli spera vivamente che nei prossimi giorni si sentirà meglio, ma per il momento la situazione è critica.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne news | anticipazioni del 16 novembre | tanti colpi di scena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Mazzitelli (@mazzi8124)

Nicola Mazzitelli, positiva al Covid: le sue condizioni

Nicola Mazzitelli si trova attualmente in isolamento domiciliare e presenta i sintomi principali del virus e, non appena starà meglio, farà nuovamente il tampone. “Dopo deciderò cosa fare”, ha dichiarato il cavaliere. Per il momento si è allontanato da qualsiasi cosa, soprattutto dai social. “Ci sentiamo quando starò meglio”, ha detto Nicola ai suoi followers.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il cavaliere calabrese Nicola Mazzitelli è uno dei nuovi volti di quest’edizione di “Uomini e Donne“, che ha commosso tutti quanti quando ha raccontato la sua storia, segnata da un gravissimo incidente.