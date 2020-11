Tale e Quale Show, Carlo Conti potrebbe tornare in studio

Il conduttore di Rai1 Carlo Conti ha rivelato che presto potrebbe tornare nello studio di Tale e Quale Show, in tempo per la finale.

Nella puntata in onda oggi, martedì 17 novembre, di “Oggi è un altro giorno” è intervenuto in collegamento con Serena Bortone il conduttore Carlo Conti, che nelle scorse settimane è risultato positivo al Coronavirus.

Il conduttore Rai Carlo Conti ha raccontato come ha affrontato gli ultimi giorni, quali erano i suoi sintomi e cosa lo aspetta: “Domani finalmente finirà il periodo di isolamento e potrò riabbracciare i miei cari”. Ospite da Serena Bortone, il conduttore ha aggiunto che: “Non ho più sintomi e domani farò il tampone, speriamo…“. Se l’esito del tampone per Carlo Conti dovesse essere negativo, potrebbe effettivamente tornare in studio a condurre la finale di “Tale e Quale Show” per la gioia dei telespettatori del programma. Bisognerà attendere domani scoprire se il conduttore è definitivamente guarito dal Covid, intanto ha svelato il quarto giudice della finale.

Carlo Conti, come sta il conduttore

Nell’intervista a “Oggi è un altro giorno“, Carlo Conti ha parlato meglio delle sue condizioni di salute: “Fino a due venerdì fa stavo relativamente bene ed ho condotto Tale e Quale da casa, poi il sabato mattina il saturimetro indicava dei livelli di ossigeno troppo bassi, 92-92. E sabato mattina facendo la TAC si sono accorti che il virus stava intaccando i polmoni“.

Lo staff medico ha preso la decisione di ricoverare Carlo Conti, nonostante secondo il conduttore le sue condizioni non sono mai state eccessivamente gravi ed ha ricordato che i suoi sintomi sono stati soltanto la febbre e la tosse. Prima di concludere la sua intervista con Serena Bortone, ha rivelato cosa gli ha insegnato quest’esperienza: “Il virus mi ha fatto capire ancora di più quali sono le priorità della vita. L’unica cosa importante è la salute. Quelli sono i problemi veri della vita, il resto sono di poco conto”.