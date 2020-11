Stasera in tv | Ma cosa ci dice il cervello: cast, trailer e trama del film

Una vita noiosamente ordinaria che però nasconde un segreto: Ma cosa ci dice il cervello è il film che andrà in onda oggi, 17 novembre, in prima serata

Separata e impiegata al Ministero dell’economia e delle finanze, Giovanna viene vista dai suoi cari come una donna ordinaria. Tuttavia Giovanna Salvatori è molto più di ciò che sembra. La pellicola che vede come protagonista Paola Cortellesi andrà in onda alle ore 21.20 su Canale 5, scopriamo insieme qualche anticipazione sul film di oggi.

Leggi anche —> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 17 novembre prima e seconda serata

Trama

Giovanna Salvatori, madre separata lavora ufficialmente come impiegata presso il Ministero dell’economia e delle finanze. La sua vita, agli occhi dei suoi cari che la vedono spesso disilludere le loro aspettative, appare come ordinaria e decisamente monotona. Le mancanze di Giovanna, però, non sono dovute a sbadataggine, ma dal fatto che la donna lavora in realtà come agente operativo della Sicurezza nazionale. A causa di questo lavoro Giovanna è anche costretta a mantenere un basso profilo. Nonostante la bravura sul lavoro, sua figlia Martina appare sempre più delusa dagli strani comportamenti della madre. Un giorno Giovanna viene contattata da una sua amica del liceo che la invita a un a rimpatriata fra amici. Renitente ad accettare, la spia decide che è arrivato il momento di prendersi del tempo solo per se stessa e infine accetta. Quello che Giovanna ancora non sa è che quella che sembra essere una decisione innocua cambierà radicalmente la sua vita.

Ma cosa ci dice il cervello, cast:

Paola Cortellesi (Giovanna Salvatori);

Stefano Fresi (Roberto Desideri);

Tomas Arana (Eden Bauen);

Teco Celio (Gerard Colasante);

Remo Girone (Comandante D’Alessandro);

Vinicio Marchioni (Marco);

Lucia Mascino (Francesca);

Ricky Memphis (Dario Carocci);

Paola Minaccioni (Anita Ruggiero);

Alessandro Roja (Claudio, il manager);

Giampaolo Morelli (Enrico);

Claudia Pandolfi (Tamara);

Emanuele Armani (Edoardo Grazioli);

Carla Signoris (Agata);

Chiara Luzzi (Martina);

Paolo Antonini (Carrara);

Marco Pancrazi (Iacobelli).

Ma cosa ci dice il cervello, trailer

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI