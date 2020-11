Selvaggia Roma, Mario Balotelli furioso con lei: “Enock è intoccabile”

Selvaggia Roma, nella Casa del GFV da pochi giorni, è già al centro dell’attenzione. Pare proprio che abbia fatto infuriare Mario Balotelli.

Selvaggia Roma fa parte della Casa del Grande Fratello Vip da soltanto pochi giorni, ma è già al centro dell’attenzione. Tutte le luci dei riflettori sono puntati sulla sua figura, ed è attualmente uno dei concorrenti più chiacchierati. A quanto pare la donna ha fatto andare Mario Balotelli su tutte le furie in seguito a una confessione riguardante anche Enock. Scopriamo insieme tutto quello che è successo. .

Leggi anche->GF Vip news | Selvaggia Roma a rischio squalifica | ‘Intollerabile’ | VIDEO

La bella Selvaggia ha confessato venerdì sera un dettaglio piccante della sua vita, ovvero che tra lei ed il concorrente Enock sia scattato un bacio in discoteca. L’uomo non ha preso di buon grado l’affermazione, ed ha smentito immediatamente le parole della donna. Sembrerebbe che queste abbiano fatto però arrabbiare anche Mario Balotelli, che è immediatamente intervenuto in difesa del fratello.

Leggi anche->Grande Fratello Vip, in studio irrompe Mario Balotelli: “Prima e ultima volta”

Enock e Selvaggia sono dunque presto giunti allo scontro, anche se la mattina seguente sono riusciti a risolvere la questione e a riappacificarsi. Nonostante i due siano tornati in buoni rapporti, entrambi continuano a sostenere la propria tesi, lasciando dunque il pubblico a brancolare nel buio senza conoscere quello che davvero è successo. Durante la puntata se ne è discusso a lungo, ma i concorrenti non hanno accennato a mollare l’osso, continuando a confermare quanto già dichiarato.

Leggi anche->GF VIP, Enock ha tradito la fidanzata con Selvaggia: la confessione

La Roma, durante la puntata, oltre a riconfermare il bacio tra lei ed Enock, ha pure accusato l’uomo di non essere abbastanza uomo da prendersi le proprie responsabilità. Quest’ultimo attacco ha immediatamente infiammato Mario Balotelli, che è accorso in difesa del fratello tramite social. L’uomo ha infatti pubblicato un tweet, schierandosi contro Selvaggia. “Quando decidi di camminare nelle tenebre dimentichi la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile, ripeto, intoccabile. La vita non è al GF, quando si sparla a caso poi si prendono le responsabilità ma fuori dalla Casa! In bocca al lupo a tutti.” ha scritto il calciatore sul social network.

#gfvip quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

in bocca al lupo a tutti ❤️ — Mario Balotelli (@FinallyMario) November 16, 2020

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Selvaggia Roma ed Enock, tra i due è scattato il bacio?

Le parole di Selvaggia Roma continuano ad andare contro quelle di Enock, e i due sembrerebbero non riuscire a trovare un punto d’accordo. Una sostiene che sia scattato il bacio, l’altro smentisce, difeso anche dal fratello Mario Balotelli. Da che parte sarà dunque la verità? Riusciremo mai a scoprirla? Tutti i telespettatori sono adesso curiosi di sapere come si evolverà la faccenda.