Un vero e proprio caso quello accaduto nella catena di supermercati. Scopriamo cosa è successo con gli accessori le scarpe Lidl.

È curiosa la storia che ha interessato la catena di supermercati tedesca Lidl nelle ultime 24 ore. Alcuni prodotti, in particolar modo le scarpe Lidl e diversi altri accessori, sono letteralmente andati a ruba. Gli italiani hanno fatto follie per riuscire ad aggiudicarsi almeno un paio delle sneakers in questione, che sono andate esaurite nel giro di qualche ora dall’arrivo.

Proprio così, quello dei clienti è stato un vero e proprio assalto. Ad essere interessante è che l’avvenimento si è verificato in praticamente tutti i punti vendita italiani, e non è tutto. Le sneakers, insieme agli altri accessori, ad esempio le magliette, i calzini, e le ciabatte, si trovano già in vendita sul web, a prezzi letteralmente esorbitanti. I clienti hanno fatto follie pur di aggiudicarsi i prodotti firmati Lidl, ma la maggior parte delle persone è rimasta a mani vuote. A poche ore dall’apertura era già tutto esaurito.

Le sneakers Lidl, acquistabili al prezzo di esattamente 12.99 euro sono state rivendute a poche ore dall’esaurimento scorte sul web a centinaia, e in alcuni casi migliaia, di euro. Lo stesso fenomeno, seppur in scala ridotta, è avvenuto con gli altri 3 prodotti della Lidl fan collection, che comprende i calzini a 2.99 euro, le ciabatte a 4.99 euro, e le magliette a 4.99 euro.

L’assalto ai supermercati tedeschi ha fatto molto discutere. L’argomento principale non è stato però la follia degli acquirenti, bensì il mancato rispetto delle norme di sicurezza in atto contro la diffusione del Coronavirus. I clienti infatti, seppur indossando la mascherina, pur di aggiudicarsi i prodotti della Lidl fan collection, si sono accalcati tra le corsie dei punti vendita, completamente incuranti della distanza di sicurezza obbligatoria di almeno un metro da mantenere gli uni dagli altri.

Scarpe Lidl andate a ruba: cosa si cela dietro al fenomeno?

Comprendere il motivo per il quale i prodotti firmati Lidl siano andati a ruba è davvero difficile. Esteticamente gli accessori sono discutibili, perciò risulta complesso analizzare il fenomeno oggettivamente. Il successo dei prodotti deriva principalmente dal contributo versato dai vari influencer e tiktoker, che ne hanno senza dubbio aumentato la popolarità. La catena di supermercati tedesca è decisamente riuscita a fare breccia nel mercato italiano, riuscendo ad inserirsi addirittura nel complesso mondo della moda. Chissà che cosa accadrà in futuro, e soprattutto se la Lidl riuscirà a stupirci con altri bizzarri prodotti.