Sandra Milo disperata: “Mia figlia è positiva al Covid”

Sandra Milo è stata ospite a Storie Italiane e ha raccontato la sua disperazione per la figlia Debora, risultata positiva al Covid-19.

Sandra Milo è stata ospite nella puntata andata in onda oggi, martedì 17 novembre, di “Storie Italiane“, condotta da Eleonora Daniele. In collegamento con lo studio, l’attrice ha parlato della figlia Debora Ergas, inviata de “La vita in diretta“.

LEGGI ANCHE -> Sandra Milo in sciopero della fame: “Così aiuto gli artisti disperati”

LEGGI ANCHE -> Debora Ergas: chi è la giornalista, figlia di Sandra Milo

L’attrice Sandra Milo ha rivelato ad Eleonora Daniele che sua figlia è da tempo positiva al Coronavirus. “E’ stata male, ha avuto dei dolori, ora sta meglio“, ha dichiarato. La Milo non è riuscita a trattenere le lacrime nel momento in cui la regia ha mandato in onda una foto della figlia, Debora Ergas. “Sono settimane che è chiusa in casa. Si è disperata, si è sentita abbandonata, non sapeva che cure fare”, ha raccontato la Milo a “Storie Italiane“. Ha dichiarato di portare sempre il pranzo e la cena alla figlia, lasciandole i piatti sull’uscio della porta ovviamente, per non entrare in contatto con lei e rischiare di essere contagiata.

LEGGI ANCHE -> Sandra Milo: perché l’attrice protesta contro il governo

Sandra Milo, la vita sentimentale dell’attrice

Prima che Sandra Milo interrompesse il collegamento con “Storie Italiane“, la conduttrice Eleonora Daniele ha mandato un saluto speciale alla figlia: “Mandale un bacio da parte nostra” e le ha augurato una pronta guarigione dal Coronavirus. L’attrice ha avuto una vita sentimentale molto movimentata: la musa di Federico Fellini, con il quale è stata legata per 17 anni, è stata sposata 3 volte.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Dal primo matrimonio di Sandra Milo con Moris Ergas è nata la prima figlia Debora, poi ha sposato Ovidio De Lellis, con il quale ha avuto Ciro e Azzurra, ed infine c’è stato il matrimonio con Jorge Ordonez. Debora Ergas è una giornalista televisiva, inviata del programma di Rai1, “La vita in diretta“.