Regina Elisabetta | lei ed altri vip ‘morti’ | la gaffe della radio

Una emittente dell’etere annuncia la morte della Regina Elisabetta, di Pelé e di altre celebrità. Ma si tratta di un fiasco colossale.

È una gaffe clamorosa quella capitata ad una emittente francese, e che riguarda la regina Elisabetta II. RFI, radio d’Oltralpe, ha diffuso la falsa notizia che riguardava la scomparsa della sovrana, sul trono d’Inghilterra e del Commonwealth. E lo ha fatto non via etere ma attraverso il proprio sito web ufficiale, dove sono finiti online alcuni necrologi già preparati anzitempo e da rendere pubblici in maniera tempestiva, quando arriverà il momento. Solamente che quel momento non era adesso.

Leggi anche –> The Crown: i luoghi della serie tv sulla Regina

E così la Regina Elisabetta ed altri illustri personalità di fama mondiale sono state annunciate per morte prima del previsto. Assieme alla sovrana, RFI ha falsamente ed erroneamente informato della dipartita dei vari Clint Eastwood, Pelé, dell’ex presidente statunitense Jimmy Carter e di Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica dell’Iran. Da quanto risulta, questo errore pare sia avvenuta senza l’intervento di alcuna persona umana. Colpa del trasferimento delle informazioni contenute nell’attuale website di RFI verso una nuova piattaforma online.

Leggi anche –> The Crown 4 mostra l’incidente più imbarazzante mai accaduto alla Regina

Regina Elisabetta, la sua ‘morte’ solo una gaffe: lei regna dal 1952

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Enorme l’imbarazzo del network francese, che subito ha ammesso il clamoroso sbaglio e ha presentato le proprie scuse. La stessa RFI ha fatto riferimento ad un “problema tecnico” al quale sta lavorando per porre rimedio e per comprendere “cause e responsabilità”. La regina Elisabetta divenne erede alla corona nel 1936, giusto qualche anno prima della Seconda Guerra Mondiale. Ed occupò il suo trono il 6 febbraio del 1952, subito dopo la morte di suo padre, re Giorgio VI. L’incoronazione avvenne il 2 giugno 1953, quado da sei anni ormai aveva contratto matrimonio con il principe Filippo di Edimburgo, 99 anni e mezzo. Lei invece ha raggiunto le 94 primavere.

Leggi anche –> Windsor Castle: il passaggio segreto della Regina d’Inghilterra