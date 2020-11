Milan, tegola panchina: dopo Pioli anche il vice Murelli è positivo al Covid

Tegola per il Milan: la squadra rossonera si troverà senza allenatore per il big match contro il Napoli dell’ex Gattuso.

Il Milan di questo avvio di campionato ha sorpreso tutti. Non solo perché si trova in testa alla classifica dopo 7 giornate, risultato decisamente inatteso, ma anche perché ha mostrato una qualità di gioco ed una capacità di reagire alle difficoltà davvero da top club. A dire il vero negli ultimi giorni si erano intravisti i primi segnali di stanchezza. Ibrahimovic, Chalanoglou e Theo Hernandez, i tre cardini della squadra, hanno mostrato una flessione di rendimento. Inoltre è giunta la prima sconfitta, per altro pesante, contro il Lilla.

La pausa per le nazionali, dunque, è stata vista dal tecnico Pioli come un’occasione per fare rifiatare i suoi big e presentarsi al ritorno contro il Napoli in perfetta forma fisica. Alla fine della scorsa settimana, però, l’allenatore rossonero è risultato positivo al Covid. Positività che è stata confermata anche da un secondo tampone e che gli imporrà di vedere la partita da casa. Un duro colpo per i rossoneri che si troveranno senza il proprio timoniere in una partita fondamentale per il buon prosieguo del campionato.

Tegola per il Milan: positivo anche il vice allenatore Murelli, chi siederà in panchina?

Fino a questa mattina si pensava che il posto di Stefano Pioli in panchina sarebbe stato preso dal vice Giacomo Murelli. Poco fa, però, è giunto il comunicato del club milanese con il quale si informa che anche lui è risultato positivo al Covid. Ecco il comunicato: “AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”.

Né Pioli né Murelli, dunque, potranno seguire gli allenamenti e la rifinitura prima della partita contro il Napoli. I due tecnici non saranno presenti nemmeno durante l’incontro, dunque chi siederà sulla panchina dei rossoneri? In queste ore il nome più accreditato sembra essere quello di Daniele Bonera, ex calciatore del Milan che ha un ruolo tecnico all’interno dello staff del Diavolo.