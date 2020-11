Lucia Javorcekova | ‘Zero Gravity’ | le sue curve sono irresistibili | FOTO

Da Lucia Javorcekova arrivano scatti sensazionali dal suo paradiso situato a Dubai. La modella dell’Est Europa è uno tsunami di sensualità.

La vita è più semplice se sei Lucia Javorcekova. E più bella. La magnifica modella proveniente dalla Slovacchia si è trasferita a Dubai con il marito Pavol Jerveck e la loro figlioletta nata nel 2015. E dalle assolate spiagge degli Emirati Arabi Uniti si mostra in tutto il suo splendore, con un due pezzi striminzito il più delle volte. Ed anche senza, in qualche circostanza. I suoi ammiratori vanno in visibilio per lei, si dimenticano assolutamente del fatto che lei sia già sposata – felicemente e da ben 6 anni – e sgomitano per fare in modo di attirare la sua attenzione. La magnifica Lucia è abbronzatissima da gennaio a dicembre e regala felicità, come lei scrive molte volte a commento di ogni suo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

