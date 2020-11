Lucia Javorcekova | ‘Zero Gravity’ | le sue curve sono irresistibili | FOTO

Da Lucia Javorcekova arrivano scatti sensazionali dal suo paradiso situato a Dubai. La modella dell’Est Europa è uno tsunami di sensualità.

La vita è più semplice se sei Lucia Javorcekova. E più bella. La magnifica modella proveniente dalla Slovacchia si è trasferita a Dubai con il marito Pavol Jerveck e la loro figlioletta nata nel 2015. E dalle assolate spiagge degli Emirati Arabi Uniti si mostra in tutto il suo splendore, con un due pezzi striminzito il più delle volte. Ed anche senza, in qualche circostanza. I suoi ammiratori vanno in visibilio per lei, si dimenticano assolutamente del fatto che lei sia già sposata – felicemente e da ben 6 anni – e sgomitano per fare in modo di attirare la sua attenzione. La magnifica Lucia è abbronzatissima da gennaio a dicembre e regala felicità, come lei scrive molte volte a commento di ogni suo post.

Grazie alla trasmissione ‘Le Iene’, noi italiani abbiamo potuto conoscere Lucia già dal 2015. Allora gli inviati in giacca, cravatta ed occhiali da sole diedero alla slovacca un soprannome tanto giocoso quanto esemplificativo di quella che è una sua evidente dote fisica. “Mozzarellona” la chiamarono in un servizio che si concluse con lei che si spogliava volentieri per le telecamere. Con i suoi seni prosperosi in bella vista.

“Voi italiani siete pazzi”, diceva ridendo la Javorcekova. Che del resto non si creò alcun problema nel togliersi i vestiti di dosso. Perché per lei che fa la modella, farsi vedere così ed avere gli occhi costantemente puntati addosso rappresenta la normalità. Proprio lei, tante volte, ha puntualizzato commentando i suoi strepitosi post social, di trovare questa cosa del tutto normale. Esibirsi anche senza abiti è per Lucia una dimostrazione di libertà e del suo essere libera.

