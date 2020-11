By

Un informatico di 41 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo il ritrovamento di un cospicuo numero di immagini pedopornografiche.

La Polizia Postale di Catania ha arrestato un uomo di 41 anni per possesso e divulgazione di immagini pedopornografiche. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’uomo possedeva sul proprio pc e diffondeva via web immagini e video di natura sessuale riguardanti bambini in tenerissima età, alcune delle quali vedevano presenti anche animali.

L’indagine è partita dopo una segnalazione del National Centre for Missing Exploited Children, seguita da quella Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia On-line del servizio di Polizia Postale di Roma. A quel punto sono partiti dei complessi accertamenti informatici che hanno portato ad identificare l’uomo attraverso il suo indirizzo ip. Una volta accertata la fonte di diffusione delle immagini e dei video, gli agenti hanno fatto richiesta alla Procura di perquisizione locale e informatica.

Dalla perquisizione informatica effettuata è emerso che l’uomo, un tecnico informatico, possedeva migliaia di immagini di natura sessuale riguardanti bambini tra hard disk di pc fisso, tablet e dvd. Colto in flagranza di reato, il tecnico informatico è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di possesso e diffusione di immagini sessuali illegali, riguardanti minori in tenera età.

Tutto il materiale conquistato all’uomo è adesso sequestrato dalla Polizia Postale di Catania. Le indagini serviranno agli agenti per identificare l’identità delle vittime e per comprendere l’origine dei video pedopornografici. Lo scopo, dunque, è quello di comprendere quali e quante persone ci sono dietro a questo giro di pedofilia e cercare dunque di interromperlo una volta per tutte.