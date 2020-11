Al Grande Fratello Vip continuano i colpi di scena. Questa volta le protagoniste sono Patria De Blanck e Giulia Salemi.

Il Grande Fratello Vip non è nuovo a scontri e litigi tra i concorrenti. Anche nella scorsa puntata non sono mancati colpi di scena e i toni si sono di nuovo alzati. Tra i vari concorrenti, la De Blanck è forse quella che è più associata alle discussioni e ai battibecchi.

Leggi anche -> GF VIP, schifosa scoperta nella stanza della contessa Patrizia De Blanck

Questa volta gli animi si sono infiammati perché proprio la donna è finita in nomination. Dopo essere andata su tutte le furie, ha rivolto la sua rabbia e delle parole taglienti verso Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Leggi anche -> GF Vip, lite furiosa dopo la puntata: “Voi due siete cancellate”

Grande Fratello Vip: litigi dopo la nomination

Dopo scorsa puntata, Giulia Salemi e Patrizia De Blanck sembrano proprio essere ai ferri corti. Come sappiamo, la Contessa è finita in nomination contro Francesco Oppini, ma la calma che ha mostrato durante la puntata era solo apparente. Dopo i saluti finali, ha avuto una brutta discussione con i concorrenti della casa: ha detto di non essere contenta del risultato. Le sue parole si sono rivolte un po’ a tutti, tra cui anche Tommaso Zorzi. La Contessa era già provata per la lontananza dai suoi affetti e dopo aver scoperto di essere una dei concorrenti più nominati ha perso la pazienza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Anche Giulia Salemi è stata vittima dello sfogo della De Blanck. “Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene. Non la voglio vicino a me quella. Arriva l’ultima scema scompiglia il gioco”, ha detto la Contessa. La Salemi non ha reagito alle parole della donna, ma di sicuro gli animi non si placheranno facilmente. Giulia Salemi aveva proprio scelto la nobildonna perché non era riuscita a stringere un legame con lei e ha preferito fare il suo nome piuttosto che quello di altri con cui aveva un rapporto più stretto. Non scorre buon sangue neanche tra la Contessa e Rosalinda Cannavò. La nomination è stata presa come un altro affronto alla sua persona. Le discussioni tra la De Blanck e i concorrenti continuano fino a comprendere anche Stefania Orlando. Tra le due non scorre buon sangue ed è per questo che anche la presentatrice ha nominato la Contessa.

Leggi anche -> Giulia Salemi si racconta: “Ho sofferto per Francesco Monte”