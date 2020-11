GF Vip, Franceska Pepe e Matilde Brandi: rissa e botte dietro le quinte

Rissa scoppiata dietro le quinte tra le ex gieffine Franceska Pepe e Matilde Brandi, divise dagli autori. La vicenda è stata raccontata da Alfonso Signorini.

Alta tensione tra l’ex gieffina Matilde Brandi e l’opinionista esplosiva Franceska Pepe dietro le quinte del Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì 16 novembre.

Leggi anche–> Grande Fratello, duro attacco a Franceska Pepe: “Pessimo esempio”

L’accaduto è stato raccontato dal fidato conduttore Alfonso Signorini.

Rissa tra Franceska Pepe e Matilde Brandi

Nella nuova puntata di Casa Chi Alfonso Signorini ha svelato l’incredibile scoop della rissa scoppiata tra Franceska Pepe e Matilde Brandi, dietro le quinte del Grande Fratello Vip.

“Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole (la Pepe e la Brandi avevano litigato a Live-Non è la D’Urso e la ex ballerina era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell’influencer, ndr) mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere Franceska con aria battagliera e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani” queste le parole usate da Signorini per raccontare il diverbio acceso tra le due ex gieffine.

Leggi anche–> Franceska Pepe: “Ho sfiorato la rissa con Matilde Brandi”

Le due non hanno mai smesso di lanciarsi frecciatine a vicenda sui rispettivi profili social: Franceska Pepe ha di recente paragonato la Brandi a Dottor Jekyll e Mister Hyde. Sul profilo della Brandi, invece, che finora non si è pronunciata apertamente sull’accaduto, è apparsa la foto di una denuncia alla polizia postale, dopo alcune minacce di morte ricevute da utenti social contro lei e le sue figlie Sofia e Aurora.

Leggi anche–> GF Vip, tutti contro Franceska Pepe: ecco cosa ha fatto

Matilde ha sempre criticato gli atteggiamenti di Franceska, soprattutto i suoi pregiudizi contro i concorrenti del Grande Fratello Vip e tra i due non è mai corso buon sangue e non è la prima volta che rischiano di arrivare alle mani.