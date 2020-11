GF Vip, la confessione imbarazzante di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis dopo poche ore dal suo ingresso nella Casa del GF Vip si è già messo in imbarazzo con i coinquilini.

Ieri sera ha fatto il suo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip” il chirurgo estetico Giacomo Urtis. Quest’ultimo ha reso chiaro sin da subito che non sarà un concorrente come gli altri, ma solo un ospite.

Non si sa ancora per quanti giorni resterà nella Casa del “GF Vip” Giacomo Urtis. Il conduttore Alfonso Signorini ha semplicemente fatto sapere che il chirurgo è entrato per svelare dei segreti scottanti su alcuni concorrenti. Il chirurgo dei vip, però, dopo neanche 24 ore nella Casa più spiata d’Italia, ha fatto una confessione imbarazzante che ha fatto discutere i telespettatori. L’uomo ha rivelato, parlando a tu per tu con Patrizia De Blanck e Dayane Mello, di non avere rapporti intimi da molto tempo: “Amore…E’ da maggio che io non sco**”.

Giacomo Urtis, la sua missione al GF Vip

Giacomo Urtis sta facendo parlare molto sui social, sia per la sua rivelazione intima, che perché ha lanciato un gossip molto interessante su uno dei nuovi volti del “Grande Fratello Vip“: Selvaggia Roma. Il chirurgo, verso la fine della puntata di ieri sera, ha rivelato che l’ex di Francesco Chiofalo avrebbe un flirt fuori dalla Casa con un noto calciatore che, al momento, gioca in una squadra straniera: “Il vero amico speciale di Selvaggia sarebbe un noto calciatore che gioca all’estero“, ha detto.

Selvaggia Roma, che ieri sera è stata attaccata dal fratello di Pierpaolo Pretelli, è rimasta gelata dalla confessione di Giacomo Urtis e non ha commentato in diretta. Il chirurgo estetico ha una missione da portare a termine: svelare i retroscena sulla vita privata dei concorrenti del “GF Vip” e, ad annunciarlo, è stato proprio Alfonso Signorini. In molti sui social speculano che, una volta portata a termine la sua missione, Urtis diventerà un concorrente a tutti gli effetti, ma per scoprirlo bisognerà solo attendere.