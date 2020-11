Foto di classe, la mamma non crede ai suoi occhi quando vede sua figlia

By

In una scuola la giornata delle foto di classe ha preso una piega del tutto inaspettata. Quando la madre ha visto le foto non poteva crede ai suoi occhi.

Sembrava una giornata come le altre, ma quando Paige ha visto le foto fatte alla figlia non poteva credere ai suoi occhi. Come ogni giorno, la madre aveva accompagnato la figlia a scuola e le aveva messo una maglietta con una scritta spiritosa.

La donna si era accidentalmente dimenticata della giornata delle foto e aveva vestito la piccola come se fosse una giornata qualsiasi. Mentre le stavano scattando la foto, la bambina ha accidentalmente coperto una lettera della scritta. Il risultato è una foto esilarante.

La giornata delle foto di classe fa diventare una bambina un fenomeno virale

Al ritorno da scuola, la foto ha talmente divertito la madre che la stessa ha deciso subito di caricare sul Web un video che mostrava il momento della scoperta. Sulla maglietta c’era la scritta “sasshole” (persona molto sarcastica), ma il braccio della bambina ha coperto la lettera iniziale e la scritta è diventata “asshole”. Il successo è arrivato quasi subito e su TikTok le visualizzazione sono state ben 11milioni. La madre della bambina l’ha presa molto sul ridere. I commenti al video sono stati tantissimi, ben 20mila e i likes hanno sfiorato quasi i 2milioni.

Anche altri genitori hanno trovato il fatto decisamente diverse e uno di loro ha scherzato dicendo: “Sono qui seduto a pianificarlo intenzionalmente per la mio figlio di 9anni”. Un altro ha detto: “il fotografo sapeva cosa stava facendo”. Se molti si sono fatti una grossa risata, altri non sono stati particolarmente divertiti. Queste persone hanno criticato la madre per averla mandata a scuola con quella maglietta, nonostante la madre avesse specificato di essersi dimenticata del giorno della foto. Nonostante qualche commento negativo, la maggior parte delle persone ha riso di gusto e sono stati molti i genitori che si sono ritrovati nell’accaduto.

