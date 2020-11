Diletta Leotta | lo scatto casual in casa fa innamorare i fans | FOTO

Da Diletta Leotta arriva l’ennesimo post su Instagram capace di catalizzare le attenzioni dei suoi followers. Lei si mostra in vesti ‘da casa’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Non si può negare che Diletta Leotta abbia costruito parte della propria popolarità su Instagram. Colei che rappresenta il volto principale dell’emittente sportiva DAZN risultava già nota ai tempi in cui occupava gli schermi di Sky Sport.

In principio fu il suo ‘Diletta Goal’ a fare proseliti ed a fare si che gli appassionati di calcio di tutta Italia si innamorassero letteralmente di lei. Poi la sua presenza sui social network ha fatto il resto, ed oggi è lei la regina assoluta di Instagram in Italia, assieme a Belen Rodriguez. La modella argentina può vantare un paio di milioni di followers in più, ma tant’è. Anche gli attuali 7,2 mln della 29enne originaria di Catania rappresentano un qualcosa di assolutamente notevole. E ad ogni post pubblicato dalla Leotta assistiamo ad una valanga di ‘mi piace’ e di commenti di entusiasmo da parte di gente che per lei farebbe letteralmente di tutto.

Diletta Leotta, ogni volta è un trionfo su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Frattanto in molti si chiedono come stiano andando le cose a Diletta per quanto riguarda l’ambito sentimentale. Sappiamo che lei e Daniele Scardina non stanno più insieme. Lei ed il pugile professionista hanno fatto coppia fissa per circa un anno, uscendo poche volte allo scoperto. Entrambi però hanno dichiarato di sentire reciprocamente l’una per l’altro un affetto particolare. Ma per quanto riguarda un fidanzamento od una vera e propria relazione, pare proprio che, in questo senso, non ci sia più niente fra loro.

