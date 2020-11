Il Collegio 5, anticipazioni puntata del 17 novembre

Torna il consueto appuntamento con Il Collegio 5. Le scorse settimane sono state molto movimentate. Cosa succederà questa volta?

Il docu-reality di Rai 2 ritorna come di consueto alle 21.20. Questo è ormai il quinto appuntamento, ma le sorprese e i colpi di scena non sembrano proprio essere finiti. Anche gli ascolti danno la prova della forza del programma che si conferma essere uno dei più amati.

Nella scorsa puntata la professoressa Petolicchio ha assunto il ruolo di Preside Vicaria e aveva riadottato alcune regole degli anni ’60. Tra insubordinazione, scherzi e il ritorno del preside gli animi sembrano essersi placati, ma sarà davvero così?

Il Collegio 5, arrivano le pagelle

Per i collegiali inizia una settimana importante perché alla fine di essa saranno consegnate le pagelle di metà corso. I ragazzi dovranno davvero dare il massimo per cercare di alzare i loro voti. Solo chi riuscirà ad ottenere la sufficienza potrà andare avanti. Chi riuscirà nell’impresa otterrà l’ambita giacca rossa. La tensione e lo stress saranno alti e non sarà facile riuscire a mantenere la calma. La paura del fallimento è tanta e per i collegiali più emotivi saranno dei giorni intensi.

Nonostante la tensione per il raggiungimento della sufficienza, ci sarà spazio anche per momenti spensierati. I ragazzi avranno modo di dedicare del tempo per rafforzare il loro rapporto e ci saranno molti momenti di aggregazione e leggerezza che faranno tirare un bel sospiro di sollievo dopo lo studio intenso. Per la prima volta, i collegiali dovranno impegnarsi per realizzare un videoclip sulle note di “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni. Le sorprese non finiscono qui perché ci sarà anche una gita. Abbandonate le mura del Collegio, la classe scoprirà Anagni e il palazzo di Bonifacio VIII. Quando tutto sembrava procedere per il meglio, l’equilibrio della classe 1992 potrebbe essere di nuovo scombussolato: forse saranno ammessi due nuovi studenti.

