Cecilia Rodriguez | in bikini bella e pericolosa come una pantera | FOTO

Non basterebbe un intero vocabolario per trovare le parole adatte a descrivere la perfezione che contraddistingue Cecilia Rodriguez.

È perfezione, Cecilia Rodriguez. Pura perfezione. La 30enne argentina, sorella di Belen, potrebbe rivaleggiare e vincere facilmente con ampio margine di distacco contro qualunque donna provi a sfidarla in bellezza. La compagna di Ignazio Moser su Instagram regala in spettacolo, in principio con un bikini spettacolare, più fragoroso e bello da vedere di uno spettacolo pirotecnico. Eccezionale veramente, al punto da costringere in tanti a fissare imbambolati lo schermo.

Leggi anche –> Cristina Marino Instagram | Miss Argentero ci strega così | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Belen Spinalbese | caffè insieme | ‘Il nostro buongiorno’ | VIDEO

Cecilia Rodriguez, il corpo perfetto che emana sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Leggi anche –> Diletta Leotta | lo scatto casual in casa fa innamorare i fans | FOTO