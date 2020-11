Amici 20, c’è già aria di amore tra Giulia Stabile e un ragazzo misterioso

Amici 20 è iniziato con il botte. Questa stagione sta già regalando sorprese ai fan: ci sarebbe aria di amore tra due concorrenti.

La scuola di Maria di Filippi ha appena aperto le porte a molti giovani talenti. I telespettatori potranno seguire i ragazzi nel daytime che andrà in onda da lunedì a venerdì alle 19 su Italia 1. La casa si è già riempita e le prime ad entrare sono state Arianna e Giulia.

Il loro ingresso è avvenuto il 16 novembre, ma questi pochi giorni sono bastati per far trapelare qualche indiscrezione. Sono già emerse delle confidenze e i riferimenti all’amore non mancano. Proprio riguardo a questo argomento, Giulia Stabile ha attirato l’attenzione di tutti.

Giulia Stabile, chi sarà la sua cotta ad Amici 20?

Giulia Stabile si è già lasciata andare in confidenze, in particolare mentre parlava a Maria De Filippi. Come in ogni edizione, la casa è molto grande e i ragazzi avranno diverse occasioni per riunirsi nei vari ambienti per interagire tra loro. Vivranno tutti insieme: studieranno e provvederanno alla cucina e alla pulizia. Durante il suo ingresso nella casa, Giulia si è aperta molto nel raccontarsi. A anche fatto vedere l’orsetto da cui non si separa mai e che ha ovviamente portato nella casa.

Mentre stava parlando ha anche esternato il suo bisogno di contatto fisico e che le piace molto abbracciare. Per questo motivo ha chiesto a Maria di avvisarla prima dell’arrivo in casa di altri ragazzi. La ragazza è sembrata particolarmente interessata all’arrivo di una persona di cui non ha ovviamente fatto il nome. “E’ l’unico che non voglio abbracciare per non…capito? Non faccio nomi, però stai capendo”, ha detto la Stabile a Maria. Le sue parole non si sono fermate qui perché poi ha aggiunto “Devo farmi desiderare. Ma secondo me è innamorato di Martina. Va beh innamorato no, interessato come sono interessata io”. A questo punto tutti si stanno chiedendo chi sia il ragazzo in questione. Abbiamo ancora poche informazioni per capirlo, ma siamo certi che presto il suo nome salterà fuori. Per ora sappiamo che i ragazzi sono 9: Sangiovanni, Esa Abrate, Aka7Even, Giulio Musca, Evandro, Raffaele Renda, Leonardo Lamacchia, Samule Barbetta e Riccardo Guarnaccia.

