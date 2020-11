Ambra Angiolini, la figlia Jolanda a 17 anni è la sua fotocopia

Ambra Angiolini si gode il rapporto con la figlia Jolanda. La ragazza, adesso 17enne, è la fotocopia di mamma alla sua età.

Ambra Angiolini a soli 43 anni ha un’esperienza lavorativa quasi trentennale. La sua carriera televisiva è iniziata quando era un’adolescente, nel programma per teenager di Mediaset ‘Non è la Rai‘. Una notorietà giunta presto, forse troppo, per la ragazza che però è riuscita negli anni a completarsi a livello professionale e a reinventarsi totalmente come attrice.

Leggi anche ->Ambra Angiolini, il dramma della bulimia: “Ecco chi mi ha aiutata”

Proprio l’ingresso sul set le ha permesso di trovare la perfetta dimensione lavorativa ed oggi Ambra si può dire pienamente soddisfatta come professionista. Lo stesso dicasi per la sua vita sentimentale: dopo l’amore passionale con Francesco Renga (con il quale ha avuto due figli), l’ex icona di ‘Non è la Rai’ ha trovato nuovamente l’amore e la serenità con Massimiliano Allegri. Ma se la sua vita ha trovato il giusto corso, Ambra lo deve anche e soprattutto alla nascita della primogenita Jolanda.

Leggi anche ->Ambra Angiolini, clamoroso riavvicinamento a Renga: “Siamo una famiglia”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ambra Angiolini, la figlia Jolanda le somiglia sempre di più

A rivelare il ruolo salvifico che ha avuto Jolanda nella sua vita è stata la stessa Ambra: “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la son dovuta portare dentro per nove mesi finché non è uscito il mio miracolo più bello”. Prima di quella gravidanza, infatti, la Angiolini lottava da tempo contro una malattia difficile da contrastare: la bulimia.

Oggi Jolanda ha 17 anni ed il rapporto con la madre non potrebbe essere più stretto. A testimoniarlo ci sono le dichiarazioni e le foto che Ambra posta sul proprio profilo social. Le due passano molto tempo assieme e si trovano a meraviglia. Impossibile, inoltre, non notare come mamma e figlia si somiglino, tanto da sembrare delle sorelle.