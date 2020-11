Grave lutto, addio a Eric Hall: morto il noto agente di musica e calcio, per Freddie Mercury era Killer Queen.

L’ex agente dei calciatori Eric Hall è morto all’età di 73 anni. Hall, noto per il suo sigaro, ha rappresentato diversi giocatori della Premier League negli anni ’90, tra cui Dennis Wise, Neil Ruddock e Tim Sherwood. La notizia della sua morte è stata diffusa in radio nelle scorse ore, in particolare dall’emittente Time 107.5FM, con cui aveva collaborato.

Anche l’ex calciatore Stan Collymore ha annunciato la sua morte con un tributo al noto agente, mentre l’ex presidente del Tottenham Hotspur Sir Alan Sugar lo ha definito un “vero personaggio”. Prima di diventare un agente molto noto di calciatori, Eric Hall aveva lavorato nel mondo della musica, sempre come agente.

Chi era Eric Hall, Freddie Mercury lo definì Killer Queen

Cresciuto infatti artisticamente insieme a un giovane Elton John, ha promosso dischi per star come Frank Sinatra e Bay City Rollers. In una sua intervista di diversi anni fa, ha affermato di aver lanciato le carriere di Queen e Cockney Rebel prima di trasferirsi nel calcio nel 1986 a seguito di un incontro casuale in una discoteca con Steve Perryman del Tottenham. Si ammalò gravemente di E. coli e setticemia nel 1997, ma si riprese e continuò a lavorare alla radio.

Secondo quanto riportato da Eric Hall nella sua biografia, il brano ‘Killer Queen’ dei Queen sarebbe ispirato a lui e fu proprio Freddie Mercury a dirglielo: “Ho scritto questa canzone per te perché ti amo, ma tu mi fai impazzire. Mi uccidi perché non mi consideri. Per questo l’ho intitolata Killer Queen: io sono la Regina e tu il mio assassino”. Tra loro due, sostenne l’agente di spettacolo, c’era grande affinità ma considerata Freddie Mercury come un fratello e lo apprezzava artisticamente.