Una Vita: trama e anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 16 Novembre

Un’altra puntata di Una Vita è pronta a stupire tutti i telespettatori. Che cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Un nuovo episodio di una delle soap opera più seguite in Italia, Una Vita, è pronto a stupire tutti i telespettatori con inaspettati colpi di scena. Che cosa accadrà nella puntata di oggi, lunedì 16 Novembre? Ecco a voi alcune succose anticipazioni di quello che vedrete in onda su Canale 5.

Non tirerà più aria di tensione tra Felicia e Cinta. Arriveranno infatti delle scuse da parte di Cinta, la quale ha arrecato molto dolore alla famiglia di Felicia. La donna rasserenerà in seguito la sua interlocutrice, regalandole un momento di sollievo. Le assicurerà infatti che tenterà la via della pace con Ledesma, e che cercherà di risolvere con lei.

Dopo aver accettato le scuse di Cinta, Felicia si lancerà in una particolare ed intrigante telefonata con Ledesma. Il suo scopo è quello di chiarire la situazione, e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa si diranno le due donne. Intanto Ledesma si ritroverà decisamente in difficoltà. Il suo scopo e la sua intenzione è quella di liberare il figlio. Il prezzo da pagare per riuscire a farlo è però decisamente alto.

Nuovi avvincenti avvenimenti anche tra Cinta ed Emilio. La donna infatti ha oramai scoperto il segreto del ragazzo. Si è resa conto che il matrimonio dell’uomo con Angelines è stato soltanto una costrizione, sancito senza né amore né felicità. La Dominguez farà il possibile dunque per aiutare il suo amato. Il loro scopo sarà quello di liberarsi di coloro che continueranno ad ostacolare il ragazzo, e per riuscirci impiegheranno tempo ed energie preziose. Il tutto non sarà però sufficiente: Ledesma infatti sorprenderà i due nel bel mezzo di un bacio.

Una Vita, anticipazioni: la fuga di Cinta ed Emilio

Dopo essere stati colti in flagrante da Ledesma, Cinta ed Emilio cominceranno una furiosa lite con la donna, che sfocerà nell’insulto e nella violenza. Ledesma infatti inizierà a dare della poco di buono a Cinta, mentre Emilio, in uno scatto d’ira, prenderà a pugni il futuro suocero. L’azione del ragazzo avrà delle pesanti conseguenze. Ledesma infatti lo denuncerà alla polizia. I due amanti si troveranno allora davanti soltanto alla via della fuga. Riusciranno nel loro intento? Tutti i telespettatori non stanno più nella pelle per scoprire quello che succederà durante la puntata.