Test della personalità: sei spontaneo, emotivo o sognatore?

Ognuno di noi ha coscienza di quella che è la propria personalità, ma ci sono lati di noi stessi che sfuggono, scopriamoli con questo test.

Anche senza essere psicologi o aver studiato (letto) libri sull’argomento, è noto che in ognuno di noi c’è un lato conscio e uno inconscio. Ognuno di noi, insomma è consapevole di una parte della propria personalità, mentre per varie ragioni non riesce ad essere consapevole di altri lati di sé stesso. Si tratta di lati caratteriali, debolezze e difetti che per qualche ragione non vogliamo o non riusciamo a vedere in maniera chiara.

Se questa mancata comprensione del vostro io non causa problemi, non è necessario scoprirla o portarla alla luce. Tuttavia difficilmente al giorno d’oggi ci sono persone prive di nevrosi e disturbi di tipo psicologico. Non è un caso, infatti, se negli ultimi anni una delle problematiche più diffuse è diventata la crisi d’ansia. Come fare allora ad affrontare l’inconscio? La maniera più semplice e funzionale è sicuramente quella di fare delle sedute di terapia, in solitaria o in gruppo. C’è sempre la possibilità di auto-analizzarsi, ma un simile percorso è complesso e può portare a risultati errati.

Test della personalità: cosa vedi nell’immagine?

Lasciamo da parte il discorso ansia, nevrosi e inconscio a chi ha maggiore competenza e concentriamoci sulla conoscenza del nostro io. Cercare di approfondire la conoscenza di sé stessi, infatti, è un processo utile a comprendere le proprie reazioni nei confronti degli altri e nei contesti sociali. Vi siete mai chiesti perché siete portati a reagire in un modo invece che in un altro? Questo semplice test potrebbe fornirvi un indizio sul motivo che vi induce a comportarvi in un determinato modo piuttosto che in un altro.

Il test funziona in modo semplice. Osservate l’immagine e rispondete ad una semplice domanda: “Cosa vedi per primo?”.

Farfalla

Se avete visto primariamente la farfalla, significa che siete persone che amano la spontaneità e la libertà. Questo vostro modo di essere vi porta ad essere curiosi e a voler sperimentare continuamente. In alcuni casi, dunque, potreste sentirvi costretti da un lavoro o una relazione fissa, dovreste imparare ad apprezzare i piaceri della quotidianità.

Fiore

Se avete notato invece un fiore, significa che siete persone emotive e sensibili. Per voi il rapporto di coppia ed il concetto d’amore sono ciò che conta maggiormente. Questo potrebbe portarvi a ricercare ossessivamente una relazione serie e duratura, senza soffermarvi a riflettere lucidamente sulla persona che avete di fronte.

Viso

Se nell’immagine vedere un viso, significa che siete persone oneste e sicure. Vi piace essere chiari con gli altri e dire le cose in faccia, non temendo di sbagliare nel difendere le vostre posizioni. Se da un lato questo vi fa essere degli ottimi leader, dall’altro vi espone costantemente all’errore. Cercate di ascoltare le opinioni altrui e di valutare bene sia le parole che usate sia le scelte che volete compiere.

Una figura danzante

Se avete visto un essere umano che danza, significa che siete dei sognatori. Vi piace immaginare un mondo ed un futuro differenti, il che vi porta ad essere scontenti di qualsiasi cosa abbiate al momento. Dovreste cercare di soffermarvi a valutare ciò che avete e ascoltare ciò che hanno da dire le persone attorno a voi senza offendervi se quello che dicono va contro a ciò che pensate.