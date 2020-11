Stasera in tv | Gli orologi del diavolo: trama e anticipazioni

Di nuovo in tv questa sera, alle 21:25 su Rai 1, la fiction con protagonista Beppe Fiorello, “Gli orologi del diavolo”. Cosa aspettarsi dall’ultima puntata.

Si conclude la nuovissima mini serie televisiva di Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi, “Gli orologi del diavolo”. L’ultima puntata andrà in onda domani, martedì 17 novembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21:25, ma resterà come sempre disponibile su RaiPlay. Non si è ancora sicuri di una seconda stagione della serie: si dovrà prima valutare l’impatto che ha avuto sul pubblico, e le recensioni ricevute.

Gli orologi del diavolo, anticipazioni ultima puntata

Tra le sorprese che ci possiamo aspettare durante la quarta puntata, sembrerebbe esserci l’arresto di Aurelio. Marco dovrà raggiungere Aurelio in pieno oceano, e inizierà così un’operazione congiunta tra Italia e Spagna per bloccare la nave che viaggia con quattro tonnellate di droga. Aurelio però, riesce a sfuggire alla polizia. Intanto, tornato in Italia, Marco dovrà affrontare la morte del padre e accettare la protezione della polizia per evitare la vendetta di Aurelio. Per salvarsi la vita sarà costretto a trasferirsi sotto copertura lontano da casa. Il cambiamento repentino, però, metterà nuovamente in crisi i rapporti sentimentali dell’uomo: disperato perché Alessia lo ha abbandonato, Marco si convince che la sua vita non abbia più senso. Alessia però tornerà all’improvviso. Sembra poi che Marco riuscirà a tornare in Italia, facendo arrestare Aurelio e mettendo così fine all’incubo.

