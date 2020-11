By

Il rapporto Selvaggia Roma Eliana Michelazzo è finito in crisi dopo una iniziale amicizia. Ed ora la seconda accusa la prima di gravi furti.

Continua la faida tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo, innescata proprio da quest’ultima. Complice probabilmente la recente entrata di Selvaggia all’interno della casa del GR Vip 2020, ecco che la Michelazzo approfitta di questa impennata di popolarità della sua rivale per rivolgerle un attacco frontale. E di quelli belli forti. La 41enne Eliana accusa Selvaggia di averle rubato dei capi di abbigliamento e degli accessori tutti firmati ed anche molto costosi. Il messaggio rilasciato dalla Michelazzo su una storia Instagram fa il paio con quelli di qualche mese fa, all’interno dei quali l’ex partecipante di vecchia data di ‘Uomini e Donne’ ed ex agente di Pamela Prati ribadiva tali accuse nei confronti di Selvaggia.

Leggi anche –> Selvaggia Roma più femmina che mai: il seducente scatto fa impazzire tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙀𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙚𝙡𝙖𝙯𝙯𝙤 (@elianamichelazzo)

La 30enne legata in passato a Francesco Chiofalo e nuova inquilina del GF Vip sarebbe responsabile, secondo Eliana Michelazzo, della sottrazione di rispettivamente: una borsa Chanel, un portafoglio Valentino, un altro griffato Louis Vuitton al pari di un paio di ciabatte, poi di un punto luce ed i un paio di orecchini Bulgari ed anche di intimo femminile. Intimo che tra l’altro la Michelazzo avrebbe riconosciuto in un post di Selvaggia. Di attriti tra le due influencer ce n’erano già stati: addirittura a gennaio le due erano arrivate anche ad accapigliarsi in una discoteca romana.

Leggi anche –> GF Vip, Eliana Michelazzo lancia una frecciatina a Selvaggia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Ai concorrenti del GF Vip: “Fate attenzione a lei”

Quando Selvaggia ha fatto il suo ingresso nell’abitazione più spiata d’Italia, la Michelazzo ne ha approfittato a sua volta con sarcasmo pungente per ricordare agli altri inquilini concorrenti del Grande Fratello Vip a “fare attenzione con le loro cose”. C’è da giurare che la vicenda avrà degli sviluppi anche una volta che Selvaggia terminerà il proprio percorso all’interno del reality. Tra l’altro il suo ingresso aveva subito un primo stop per via della positività della ragazza al virus.

Leggi anche –> Selvaggia Roma rifatta: quali interventi ha subito e quanto ha speso