Rosa Perrotta è stata al centro delle preoccupazioni dei suoi fan su instagram quando, da alcune foto, sembrava essere dimagrita troppo…

L’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta di recente ha fatto preoccupare troppo i suoi fan sul web. La modella e influencer campana, infatti, ha ricevuti non pochi commenti di haters o di fan preoccupati per lei sotto alcune foto sul suo profilo instagram in cui sembra dimagrita eccessivamente.

Rosa Perrotta contro chi le dà dell’anoressica

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, modella e influencer di Pagani (Salerno) ha di recente destato molte preoccupazioni tra i suoi fan e si è anche vista al centro di commenti cattivi da parte di haters.

La 31enne campana, infatti, da poco pubblicato alcune storie instagram in cui ha parlato di un periodo difficile che ha appena passato a causa della malattia di una persona a cui vuole bene. Da qualche tempo, inoltre, il pubblico di instagram si era insospettito per l’assenza di foto o storie con suo figlio Dodo, che è quasi sempre con suo padre Pietro.

Non solo la distanza con Dodo ha preoccupato i fan e il pubblico di instagram ma anche e soprattutto il dimagrimento eccessivo di Rosa. Molti hanno pensato ad una malattia, o all’anoressia e gli haters non si sono risparmiati in commenti non richiesti e, tavolta, cattivi.

Rosa ha prontamente risposto spiegando che viene da un periodo difficile della sua vita per la malattia di una persona cara, e da lì è derivato il dimagrimento: “Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Affrontare questa cosa è stato uno dei periodi più bui e più difficili. Fortunatamente oggi le cose si sono stabilizzate.“

La modella ha poi spiegato quanto certi commenti sul suo aspetto fisico avrebbero potuto essere evitati e come le persone dovrebbero evitare di immischiarsi negli affari altrui, quando non si conosce la vita e la storia delle persone: “Leggere sotto il mio ultimo post ‘sei magra’, ‘sei anoressica’… Solo per farvi riflettere: noi non sappiamo niente della vita degli altri. ci vuole delicatezza quando ci rivolgiamo agli altri, non sappiamo da cosa vengono. Non sappiamo cosa stanno affrontando”