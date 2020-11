Romina Power, nuovo scatto ricordo con Ylenia: quando ancora era felice

La cantante Romina Power ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto ricordo della figlia scomparsa Ylenia.

Sono passati ormai più di 30 anni da quando Ylenia Carrisi, figlia di Albano e Romina, è scomparsa senza lasciare traccia. Con il passare del tempo anche nella famiglia si sono spente le speranze di poterla ritrovare, ma i genitori non l’hanno mai dimenticata: Romina, in particolare, pubblica spesso vecchie foto della figlia sui social, ricordandola con affetto e amore. Negli ultimi giorni Romina ha pubblicato foto di Ylenia su Instagram quasi quotidianamente. Forse durante questo secondo lockdown la madre ha avuto più tempo per dedicarsi al ricordo e cercare vecchi scatti.

Romina Power, le fotografie ricordo di Ylenia sono sempre più commoventi

Due giorni fa la cantante ha pubblicato una foto in compagnia di Albano, con Ylenia neonata tra le braccia, scrivendo: “La prima copertina di Ylenia. Ma la copertina più bella è quella che la avvolge e che le ho fatto io all’uncinetto mentre la aspettavo, così come ho fatto per tutti i miei figli”. L’ultima foto pubblicata da Romina su Instagram ritrae la bambina molto piccola, in compagnia dei nonni e del fratellino Yari, tutti quanti seduti sotto ad un albero di gelsi. Romina ha accompagnato la foto ricordo dalla didascalia: “Ylenia, felice tra i nonni Carmelo e Yolanda e Yari nel cortile sotto l’albero di Gelsi”. I commenti al post sono stati limitati, così come anche quelli dei post dei giorni scorsi, in modo che solo chi Romina conosce personalmente possa commentare i ricordi di famiglia.

