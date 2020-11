Paolo Brosio svela: “Maria Laura è la mia fidanzata, non sono un prete”

Rivelazioni importanti per Paolo Brosio, che è tornato a parlare dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello. La sua verità ai microfoni di Barbara d’Urso

Rivelazioni importanti da parte di Paolo Brosio, che si è confessato nel salotto di Barbara D’Urso svelando gli ultimi mesi che ha dovuto attraversare: “Mi spiace molto essere uscito, avevo il ventuno per cento di gradimento iniziale, partivo da una notorietà consolidata rispetto agli altri concorrenti, però sono stato pochissimo nella Casa troppo poco. Troppo poco tempo per far affezionare il pubblico”. Soltanto pochi giorni all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma fuori c’è la modella Maria Laura De Vitis, di appena 22 anni che è diventata da poche settimane la sua nuova fiamma: “Si tratta della modella di ventidue anni con cui ho avviato una “frequentazione”.

Paolo Brosio, tutta la verità del giornalista

Successivamente lo stesso Brosio ha tenuto a precisare: “È presto per dire che è una storia d’amore, ma sono certo che non è una cosa da poco. Lei mi piace molto, è profonda, matura”. Infine, ha voluto aggiungere dichiarazioni importanti: “La Chiesa permette baci, e anche molto altro. Io sono molto credente, ma non sono un prete: quello che doveva succedere è successo. Poi, il Signore, se vorrà, mi assolverà”. Una relazione che è iniziata per caso con una ragazza molto più giovane del giornalista, che ha ripercorso anche le tappe della sua carriera da giornalista. Una strada tortuosa che l’ha portato ad essere molto apprezzato dagli italiani. Ora per lui una nuova storia d’amore. Durerà?