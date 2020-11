Paolo Brosio, che gaffe di Barbara d’Urso: cos’è successo?

Barbara d’Urso è stata ancora una volta protagonista in assoluto durante la puntata di Live-Non è la D’Urso: che gaffe con Paolo Brosio!

Barbara d’Urso è stata ancora protagonista con una puntata super di Live Non è la D’Urso. Così Paolo Brosio, uscito da pochi giorni dalla casa del Grande Fratello, ha avuto un incontro in ascensore con Mila Suarez, ex concorrente del GFVip. Lo stesso uomo non le ha detto di essere fidanzato con Maria Laura De Vitis ed, inoltre, il giornalista è stato in contatto con lei chiedendole anche una una foto con inviti ripetuti a Forte dei Marmi da lui. “Io non andrei mai con un uomo impegnato”, il commento della Suarez. Poi la donna ha aggiunto: “Con tutto il rispetto, ma non sei il mio ideale di uomo”.

Paolo Brosio, il rimprovero di Barbara d’Urso

Mentre lo stesso Brosio era intento a parlare con la modella, dal suo microfono non si riusciva a sentire nulla. Così la stessa D’Urso ha invitato i suoi tecnici a verificare il problema con la voce che andava a scatti. Immediatamente la stessa conduttrice si è accorta in diretta del problema rimproverando subito il giornalista: “Paolo, togli le mani da dietro e mettile davanti”. Subito tutti sono scoppiati con risate fragorose. Infine, lo stesso Brosio ha rivelato di vivere una frequentazione importante con la giovane Maria Laura De Vitis, presente poi in studio.