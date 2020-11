Oroscopo della settimana dal 16 al 22 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Eccoci già a metà Novembre. Cosa avrà in serbo per noi la prossima settimana? A voi le previsioni dell’oroscopo dal 16 al 22 Novembre 2020.

Una nuova settimana è finalmente arrivata. Novembre ha già esaurito la metà dei suoi giorni e siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci riserveranno il Cielo e le Stelle durante i prossimi 7 giorni. Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Per quali sarà il momento di nuovi amori e dolci sorprese? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo dal giorno di lunedì 16 a domenica 22 Novembre 2020.

Terza settimana di Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La prossima settimana sarà alquanto interessante per i nati sotto questo segno. Fuoco e fiamme in ambito lavorativo, soprattutto per quel che riguarda le nuove idee e i nuovi progetti. Ancora qualche attrito in amore, ma niente panico:a partire dalla prossima settimana Venere metterà fine alla sua opposizione. un buon consiglio potrebbe essere quello di tenersi lontani dagli screzi più stressanti, specie se all’interno della propria famiglia.

Toro. I prossimi sette giorni non saranno particolarmente piacevoli per i nati sotto questo segno. Venere comincerà la sua opposizione, ed è probabile che porti con sé qualche disagio e qualche momento di stress. Tenete sotto controllo i sentimenti, e cercate di non cedere alla malinconia ed allo sconforto. Nonostante tutto è bene che cerchiate di rimanere positivi. Il buon cibo è senza dubbio un ottima consolazione, soprattutto se condiviso con i propri cari.

Gemelli. Una settimana confusa, la prossima, per i nati sotto questo segno. Venere favorevole e Luna in opposizione vi regaleranno 7 giorni di montagne russe. I tempi sono maturi per le decisioni importanti, e soprattutto per chiudere definitivamente alcuni capitoli della vostra vita dei quali non avete più bisogno. Il weekend si rivelerà particolarmente piacevole, ottimo in particolar modo per l’amore e per l’eros.

Cancro. Finalmente è tempo di rilassarsi per i nati sotto questo segno. L’ultimo periodo è stato particolarmente malinconico e difficoltoso per voi, ma niente paura, siamo giunti al punto di svolta! È l’ora di dedicarsi alla cura di sé stessi e ai propri sentimenti. Via libera in amore, e stop momentaneo alla fatica ed al lavoro. Le emozioni la faranno da padrone durante la prossima settimana, ed è vostro compito quello di lasciarvi andare.

Leone. Una settimana positiva è in arrivo per i nati sotto questo segno. La noia e lo stress dell’ultimo periodo sono in procinto di scomparire, per lasciare il loro posto a nuove sfide e gigantesche opportunità. È arrivato per voi il momento di rimboccarsi le maniche. Nonostante tutto, qualche problema con il partner potrebbe lasciar trapelare un po’ di malumore. Il consiglio migliore è quello di non tenersi nulla dentro e di risolvere immediatamente qualsiasi battibecco.

Vergine. La settimana sarà un po’ fatta di alti e bassi per i nati sotto questo segno. Nonostante la partenza un po’ travagliata, il weekend filerà liscio come l’olio, regalandovi particolari soddisfazioni e sfiziose opportunità. Fate attenzione al tempo, e soprattutto tenete in considerazione che qualche imprevisto potrebbe sbarrarvi la strada. Nonostante tutto, il Cielo vi sorriderà per quel che riguarda l’amore e i sentimenti: levate il freno a mano e buttatevi!

Bilancia. La prossima settimana sarà interamente dedicata all’amore per i nati sotto questo segno. Tenetevi dunque pronti a sfruttare al massimo ogni opportunità. Via libera per quel che riguarda l’eros e i sentimenti. Attenzione però a non strafare sul lavoro, e soprattutto a non stressarvi troppo. Tenetevi lontani dai conflitti: il litigio non è la strada giusta da battere durante i prossimi giorni.

Scorpione. La prossima settimana regalerà innumerevoli sorprese ai nati sotto questo segno. Gli Astri sono completamente dalla vostra parte. Tenetevi pronti ad afferrare al volo nuove opportunità, e spalancate bene tutte le porte: qualche nuovo incontro potrebbe svoltare completamente la vostra vita. Attenzione però alle spese improvvise e soprattutto cercate di tenere a freno la gelosia.

Sagittario. I prossimi 7 giorni potrebbero rivelarsi particolarmente movimentati per i nati sotto questo segno. Via libera per quel che riguarda l’amore e i sentimenti: gli astri sono dalla vostra parte, e lo saranno per tutta la durata della settimana. Un tasto dolente è però quello del lavoro. Tenetevi lontani dai conflitti con i colleghi e cercate di non strafare. La fretta è cattiva consigliera, e potrebbe essere causa di un lavoro mal riuscito.

Capricorno. La settimana in arrivo regalerà piacevoli sorprese ai nati sotto questo segno. E finalmente arrivato il momento di riposare. L’ultimo periodo è stato decisamente stressante per voi, dunque è bene che dedichiate del tempo a voi stessi ed alle vostre passioni. Avvicinarsi alla natura ed alla spiritualità potrebbe rivelarsi essere la soluzione giusta. Rimandate ai 7 giorni successivi tutte le decisioni importanti: questo è il momento adatto alla riflessione, non all’azione.

Aquario. I prossimi giorni si riveleranno particolarmente confusi per i nati sotto questo segno. La voglia di evadere e di dare una svolta definitiva alla propria vita si sta facendo sentire più che mai. È giunto il momento di prendere il toro per le corna e di affrontare i problemi principali uno alla volta. I tempi sono maturi per le riflessioni, per comprendere davvero quali sono i vostri obiettivi futuri e a che cosa puntate davvero. Attenzione inoltre alle spese improvvise: un occhio di riguardo in più non fa mai male.

Pesci. Durante la settimana in arrivo le stelle avranno un occhio di riguardo in più per i nati sotto questo segno. Fuoco e fiamme nei prossimi sette giorni: per voi è tempo di svolte e di emozioni. Non lasciatevi frenare dalla paura di cambiare e buttatevi, soprattutto per quel che riguarda l’ambito lavorativo. Anche l’amore avrà bisogno di tutto il vostro coraggio, dunque non siate timidi e non irrigiditevi in preda alla timidezza.