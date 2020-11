Oroscopo del giorno, lunedì 16 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è finalmente giunta alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 16 Novembre 2020.

Dicembre si sta avvicinando sempre di più, e siamo all’inizio della terza settimana del mese. Che cosa ci riserveranno oggi il Cielo e le Stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali dovranno prepararsi ad inaspettate sorprese? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 16 Novembre 2020.

Lunedì 16 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Buone notizie per voi per quel che riguarda il lavoro. Ambiti traguardi sono sempre più vicini, ed è necessario non gettare la spugna. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di osare! Un ottimo consiglio potrebbe rivelarsi quello di trascorrere un po’ di tempo con gli amici per tenere alto l’umore.

Toro. È molto probabile che ultimamente vi stiate sentendo un po’ troppo stretti all’interno della vostre routine. Innanzitutto niente panico, ma soprattutto niente colpi di testa! È il caso di ragionare bene un sui vostri obiettivi futuri, senza ricorrere a decisioni affrettate. Lo sport e la Natura potrebbero aiutarvi nell’impresa.

Gemelli. La Luna potrebbe arrecarvi oggi qualche disturbo, ma niente paura, andrà tutto per il meglio. I tempi sono maturi per dedicarsi ai propri sentimenti ed alle persone più importanti della vostra vita. Tenetevi alla larga dai pensieri nocivi: favorite la creatività e l’ingegno.

Cancro. I tempi sono buoni per prendersi cura del proprio corpo e della propria salute mentale. Buttarsi nello sport, nella dieta sana, e dedicarsi ai propri hobby potrebbero rivelarsi delle carte vincenti. Passare del tempo con la famiglia o il proprio partner è decisamente uno dei consigli migliori per quel che riguarda la giornata di oggi.

Leone. Nonostante il risposo degli ultimi giorni, un po’ di stanchezza potrebbe accompagnare la giornata di oggi. Non è però il momento adatto a perdere la calma e soprattutto la concentrazione. È necessario infatti che continuiate a perseguire i vostri obiettivi, senza adagiarvi sugli allori e senza tergiversare. Forza e coraggio!

Vergine. Via libera per quanto riguarda i rapporti sociali. I tempi sono maturi per concedere il perdono a qualcuno di importante e per chiarire i conflitti passati. Un po’ di malinconia potrebbe accompagnarvi durante la giornata, ma niente panico! Cercate di allontanare i pensieri negativi e di concentrarvi sul lavoro.

Bilancia. Ancora semaforo verde per quel che riguarda l’ambito lavorativo e quello sentimentale. L’ultimo periodo è stato per voi particolarmente proficuo e ricco di occasioni, perciò continuate così, siete sulla strada giusta. Attenzione però alle distrazioni, e soprattutto ai ritardi: tenete bene d’occhio l’orologio!

Scorpione. Un po’ di malinconia potrebbe colorare di grigio la giornata di oggi, ma niente panico. Un buon consiglio è quello di affidare ad un amico fidato i vostri pensieri negativi: lui saprà sicuramente risollevarvi il morale. Attenzione alle parole da utilizzare: a volte l’impulsività può causare qualche danno.

Sagittario. Non è ancora il momento di riposare. I tempi sono infatti maturi per rimboccarsi le maniche e lavorare allo scopo di perseguire i vostri obiettivi. Un buon consiglio potrebbe essere quello di preparare un piano di attacco e di recarsi alla pianificazione dei prossimi giorni.

Capricorno. Questa è un’ottima giornata per la cura della casa e della propria persona. Attenzione però alla malinconia e soprattutto a non perdersi troppo nel passato. Qualcuno potrebbe tornare a bussare alla vostra porta, e toccherà a voi decidere se aprire o meno, riflettete bene.

Aquario. Attenzione a non lasciarsi troppo prendere dall’emotività. La giornata, e anche quelle seguenti, potrebbero risultare confuse ai vostri occhi. È bene dunque che vi prendiate un momento di pausa per decidere quello di cui davvero avete bisogno e che potrebbe portare un po’ di colore nella vostra vita.

Pesci. Le Stelle sono tutte dalla vostra parte. Per voi è tempo di grossi cambiamenti, e gli astri vi daranno la spinta giusta per affrontare tutto senza paura. Attenzione a non essere troppo autocritici, ma soprattutto a non perdere la fiducia in voi stessi. Cercate di impiegare le vostre energie per pensare positivo e non cedere allo sconforto.