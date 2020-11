Nicole Grimaudo, ve la ricordate a Non è la Rai? Ecco com’era

By

Nicole Grimaudo è un’attrice ed ex showgirl che ha avuto il suo esordio a Non è la Rai, il programma cult di Gianni Boncompagni.

Nicole Grimaudo è un’attrice siciliana che ha preso parte a numerose pellicole, tra le quali “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek o “Baaria” di Giuseppe Tornatore, per citarne alcune. Da anni è felicemente sposata con Francesco, un giornalista della Rai.

Nicole Grimaudo è un’attrice con una lunga carriera alle spalle, nata ad aprile del 1980 a Caltagirone. Ha esordito da giovanissima nel 1994 quando, durante un viaggio a Roma, ha preso parte ad un provino per “Non è la Rai“, il programma cult degli anni ’90 di Gianni Boncompagni. La Grimaudo è diventata presto una delle stelline di punta del programma, che lanciò tantissime artiste, come Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Laura Freddi e Miriana Trevisan. Dell’esperienza l’attrice siciliana ha detto che: “Fu spensieratezza. Avevo 14 anni, fu un’esperienza vissuta con grande leggerezza e grande stupore“. Durante un’intervista la Grimaudo ha aggiunto che: “Non è la Rai mieteva vittime, arrivavamo al Palatino e c’era l’invasione di gente. Quel programma mi ha fatto capire cosa significasse davvero passare dall’anonimato al successo dal giorno alla notte”.

Nicole Grimaudo, carriera e vita privata

Nicole Grimaudo, dopo l’esperienza televisiva a “Non è la Rai“, ha mosso i passi nel mondo delle fiction televisive con “Sorellina e il principe del sogno” e “Racket” al fianco di Michele Placido. Sempre per le serie televisive ricordiamo “Il bello delle donne” e “L’ispettore Coliandro“, “Ris – Delitti imperfetti“. Ha lavorato a teatro ne “Il giardino dei ciliegi” di Gabriele Lavia quando era ancora ai suoi esordi e ad “Amadeus” per la regia di Roman Polanski.

Nella vita privata Nicole Grimaudo è legata a Francesco, un giornalista Rai anche lui di Caltagirone. Nel 2004 i due hanno dato alla luce il primo figlio, Pietro. Ora l’attrice siciliana è nuovamente incinta, come ha mostrato a “Ballando con le Stelle“.