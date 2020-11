Massimo Boldi | offese social a Veera Kinnunen | che polemica | FOTO

Da Massimo Boldi erano arrivate delle parole pesanti rivolte a Veera Kinnunen e che hanno dato adito a critiche aspre e molto feroci.

Si cosparge il capo di cenere, Massimo Boldi. Il noto attore originario di Luino, in provincia di Varese, aveva attirato su di sé delle aspre polemiche per via di un messaggio pubblicato sotto al profilo personale Instagram dell’amico Paolo Conticini. Il contenuto delle parole postate sul web erano fortemente offensive della figura di Veera Kinnunen, volto noto di ‘Ballando con le Stelle’. La 34enne svedese fa parte del cast della trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci ricoprendo il ruolo di insegnante di danza e di ballerina.

Lei fa da partner di Conticini, con il quale ha raggiunto le semifinali del popolare talent show in onda in maniera ininterrotta dal 2005. Cosa aveva scritto Massimo Boldi? Un eloquente “Tro****a che se lo merita”, rivolto allo stesso Conticini. Queste parole ritenute fortemente offensive hanno dato il via ad un putiferio. Boldi ha dovuto dapprima cancellare il messaggio e poi rilasciarne un altro nel quale parla di sue parole male interpretate e che hanno dato adito ad una “presunta” offesa. Il tutto era sorto solo come un semplice gioco tra amici, deflagrato però in ben altro. Tantissime sono le donne che si ritengono offese da questo comportamento dell’attore.

Massimo Boldi, lui parla di fraintendimento: “Nessuna offesa”

La Kinnunen e Conticini comunque non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito, preferendo non alimentare ulteriormente le critiche ed il dibattito negativo. In tutto ciò, sia la svedese che Paolo sono felicemente impegnate in delle rispettive relazioni. Lui è sposato da più di 25 anni con sua moglie Giada Parra, lei invece un anno fa ha lasciato Stefano Oradei e ha poi intrattenuto un breve flirt con Daniel Pablo Osvaldo. Ora invece sembra fare coppia fissa con un uomo del quale non si conosce l’identità.

