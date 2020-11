Mara Venier a casa dopo ‘Domenica In’ | sorpresa dietro alla porta | VIDEO

Finisce la consueta puntata di ‘Domenica In’, e Mara Venier, una volta tornata alla sua abitazione romana, trova questo quando entra dentro.

Che bello tornare a casa e trovare tanto amore: lo sa bene Mara Venier, che dopo la fine di un’altra, bella puntata di ‘Domenica In‘ da lei condotta ha ricevuto questo benvenuto tra le mura domestiche. Assieme al marito Nicola Carraro c’era anche il suo tenero nipotino Claudio, detto ‘Iaio’. In un filmato postato sul suo profilo personale Instagram, ‘Zia Mara’ apre la porta di ingresso ed ecco che spunta fuori il piccino. Accanto a lui c’è il nonno. ‘Iaio’ è il figlio di Paolo Capponi, che la Venier ha avuto da Pier Paolo Capponi in passato.

Il momento è di una dolcezza unica e Mara scrive quanto segue. “Al mio rientro da domenica in “nonno e Iaio “ si divertono a farmi uno scherzetto”. Subito gli ammiratori della 70enne conduttrice televisiva originaria di Venezia si prodigano in messaggi di entusiasmo e di complimenti per questo bel quadretto di famiglia. La scena è di una tenerezza come chiunque dovrebbe provarne ogni giorno. E le interazioni raccolte da questo post sono tantissime.

Mara Venier, la sorpresa che tutti vorremmo ricevere

Nella puntata di ‘Domenica In’ del 15 novembre, il bouquet degli ospiti è risultato come sempre variegato. Si sono succeduti uno dopo l’altro Tiziano Ferro, in collegamento da Los Angeles, poi Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni per parlare del libro ‘La Partita della Vita’, incentrato sulla battaglia alla leucemia condotta dall’allenatore del Bologna. Ed ancora, ecco pure il giornalista Mario Calabresi, il virologo Fabrizio Pregliasco, il chirurgo Antonio Rebuzzi e Selvaggia Lucarelli. Con la partecipazione anche del signor Franco Antonello, padre di un giovane affetto da autismo.

