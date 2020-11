Maneskin, Damiano e Victoria positivi al Covid: panico a X-Factor

Damiano e Vicotria dei Maneskin sono risultati positivi al Covid. E’ panico a X-Factor: la band era stata ospitate poco fa.

Damiano e Victoria della band Maneskin sono risultati positivi al Covid-19. Sono stati gli stessi membri del gruppo ad annunciarlo tramite un post pubblicato sul profilo Instagram della band: “Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi”, hanno scritto. “Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento. Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti. Rimanete distanziati e usate le mascherine. Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa”.

Maneskin positivi al Covid

L’appello ai fans per ricordare l’importanza dell’uso delle mascherine e del distanziamento sociale è stato molto apprezzato, e accompagnato da uno screenshot dove i quattro artisti si vedono in collegamento Skype ognuno da casa propria. Ciò che preoccupa loro e molti lavoratori dello spettacolo è, però, la loro partecipazione a X-Factor: i Maneskin erano stati ospiti del talent show di Sky poco tempo fa, il 5 novembre scorso, e potrebbero aver involontariamente contagiato chi lavora e partecipa al programma.

