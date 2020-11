L’annunciatrice televisiva e inviata Jenny Lenzini è deceduta nelle scorse ore dopo aver avuto un terribile incidente motociclistico.

Nelle scorse ore è emersa la tragica notizia della scomparsa di Jenny Lenzini, 26enne reporter e annunciatrice di notizie della NBC2. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la ragazza sabato si trovava a bordo della moto del fidanzato quando l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro un albero a margine della strada.

Leggi anche ->Papa Francesco, lutto: morto di Coronavirus il cugino Oscar

L’urto con l’arbusto è stato violentissimo ed entrambi sono stati sbalzati in strada. Quando i soccorritori sono giunti sul luogo del sinistro per il guidatore non c’era più nulla da fare, mentre per la giovane giornalista c’era ancora qualche speranza. I soccorritori ne hanno stabilizzato le condizioni e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Sarasota (Florida). Ricoverata in terapia intensiva, Jenny ha lottato strenuamente per rimanere in vita ma la scorsa notte è deceduta.

Leggi anche ->Lutto nel giornalismo, morta Silvia Scardino: aveva solo 59 anni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Morta la giornalista Jenny Lenzini: il cordoglio dei colleghi

La tragica notizia della morte di Jenny è stata confermata dalla stessa emittente per cui lavorava. La ragazza, nonostante la giovanissima età, aveva già una discreta esperienza come reporter locale ed aveva lavorato in passato anche per ABC. In questo suo inizio carriera la Lenzini aveva coperto la cronaca locale di Charlotte County e Lee County, sempre in Florida, ma aveva iniziato facendo l’annunciatrice del telegiornale locale si Sioux City.

Proprio il vicepresidente della KTIV, emittente che trasmetteva il telegiornale di Sioux City, è stato il primo ad esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex dipendente: “Jenny è era una luce splendente, piena di cuore e di dedizione, una stella nascente dell’industria del broadcasting con un sorriso contagioso. Era autentica, umile e sempre gentile”.

Anche il direttore della NBC2, Tim Klutsarits ha voluto condividere qualche parola sulla ragazza: “A distanza di 24 ore continuo a non avere parole. Doloroso e tragico sono le parole che continuano ad affollare la mia testa. Per Jenny e per la famiglia Lenzini, tutto ciò che ho da offrire è tristezza”.