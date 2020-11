Isa Stoppi | il mondo perde la modella ‘con due laghi al posto degli occhi’

Addio alla modella più bella di tutte, Isa Stoppi. Colei che aveva incantato fotografi e politici con la sua bellezza si è spenta nelle scorse ore.

Il mondo perde Isa Stoppi, definita la modella più bella di sempre. Il decesso è avvenuto a Milano nelle scorse ore. Lei era per l’appunto una top model acclamatissima e divenuta famosa per avere ricevuto questo suo titolo platonico dopo una affermazione sul suo conto da parte del fotografo Richard Avedon. Ma l’epiteto più celebre in merito alla figura di Isa Stoppi, coniato sempre da Avedon, la definiva come “la donna con due laghi al posto degli occhi”.

Leggi anche –> Carolyn Smith ringrazia i fan per gli auguri dall’ospedale: “Non vorrei essere qui…”

Lei era nata in Libia, ai tempi colonia del Regno d’Italia, poco prima della Seconda Guerra Mondiale. L’anno esatto è sconosciuto, fatto sta che Isa e la sua famiglia si trasferirono poi in provincia di Piacenza. Ancora giovanissima, nel 1962 la Stoppi prese parte a Moss Universo e da lì inizio la sua proficua carriera fatta di cover e rappresentazioni sulle più importanti rivista di moda del mondo. Proprio lei campeggiava sulla copertina del primo numero assoluto in Italia di ‘Vogue’. Valentino ed altri celebri stilisti sgomitavano per farle indossare le rispettive creazioni. La sua carriera però finì abbastanza presto, nel 1972, quando scelse di ritirarsi in seguito al matrimonio con Gian Germano Giuliani, industriale legato sentimentalmente pure a Bedy Moratti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Leggi anche –> Selvaggia Roma Eliana Michelazzo | ‘Queste le cose che mi ha rubato’

Isa Stoppi, la modella “con due laghi al posto degli occhi”

Da lui ebbe due figli, Renzo e Germano. Nel 2016 era andato alle stampe la monografia ‘Isa Stoppi – The Book’, la quale poneva l’accento anche sulla preparazione culturale di lei “a differenza delle altre modelle”. Dagli anni ’70 in poi aveva frequentato l’alta società di New York, città che amava più di tutte, diventando amica di attori, cantanti ed altri noti esponenti della cultura e dello spettacolo internazionale. Tra i suoi pretendenti sembra ci fosse anche Ted Kennedy, il quale le aveva lasciato svariati recapiti telefonici spesse volte su supporti di fortuna come i tovaglioli di bar e ristoranti. Di sé stessa diceva di essere consapevole di ritenersi molto fortunata nella vita, “anche se la stessa mi ha chiesto a sua volta tanto in cambio”.

Leggi anche –> Romina Power, nuovo scatto ricordo con Ylenia: quando ancora era felice