Incidente stradale: il piccolo Steve trova la morte a soli 5 anni

Gravissimo incidente stradale mortale in provincia di Rovigo: il piccolo Steve trova la morte a soli 5 anni, ferita la mamma.

Una tragedia stradale si è consumata stamattina intorno all’ora di pranzo in provincia di Rovigo. Lo schianto drammatico è avvenuto infatti in via Scavazza, tra il centro commerciale Il Faro e il centro abitato di Giacciano con Baruchella, quando erano da pochissimo passate le 13.00 di oggi.

Si è trattato di uno schianto frontale fra due auto, una Chevrolet Matiz, guidata da una giovane mamma con affianco il figlioletto di 5 anni, e un’Audi A6. Ad avere la peggio, da quanto si è appreso, è stato purtroppo il piccolo, che si chiamava Steve e che è deceduto nel drammatico incidente. Per quanto riguarda sua mamma, è in gravi condizioni all’ospedale di Rovigo.

Il drammatico incidente in cui ha perso la vita il piccolo Steve

Per la donna è stato necessario il trasporto d’urgenza presso il vicino nosocomio, invece sembra che non siano gravi le condizioni dell’altro conducente. Sul luogo del drammatico schianto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che con l’aiuto di enormi cesoie sono riusciti a tirare fuori dalle macerie contorte madre e figlioletto. Per il piccolo Steve, non c’è stato nulla da fare, la sua mamma è stata invece portata in ospedale in codice rosso.

Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi di rito e che dovrà chiarire la dinamica dell’incidente mortale. Giunti sul posto anche i militari dell’Arma dei carabinieri, i quali si sono invece dedicati alla viabilità. Sulla zona, il traffico è infatti rimasto bloccato ed è andato in tilt per circa 3 ore. Qualsiasi tentativo di rianimare sul posto il piccolo è risultato vano e il personale medico sanitario ha potuto solo constatare il decesso.