Cosa sapere su Ilaria Dalle Palle, chi è l’inviata di Pomeriggio 5: carriera e curiosità della giovane, dagli esordi alle polemiche.

Di origini venete, nello specifico della provincia di Vicenza, Ilaria Dalle Palle è uno dei volti più noti prima di Studio Aperto e quindi di Pomeriggio 5, dove è l’inviata tra le più presenti e assidue del programma condotto da Barbara D’Urso. I suoi esordi sono nelle televisioni locali venete, ma poi si trasferisce a Milano e ottiene una discreta notorietà.

Leggi anche: Giorgia Scaccia, chi è l’inviata di Pomeriggio 5: carriera e curiosità

Attualmente, come detto, giornalista e inviata delle trasmissioni di Mediaset, ha lavorato con la web tv di Intesa Sanpaolo, occupandosi principalmente della rassegna stampa, per ben 5 anni. A Mediaset ci arriva quasi per caso: deve fare una sostituzione per il telegiornale di Italia 1, Studio Aperto.

Leggi anche: Fabrizio Corona figlio di un grande giornalista: chi era Vittorio Corona

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità della giovane inviata Ilaria Dalle Palle

Diventa invece ben presto un punto di riferimento e passa quindi a Videonews. Seguitissima su Instagram, dove ha un profilo che comunque mantiene privato, la giornalista ha quindi iniziato a lavorare per Pomeriggio 5. Grandissima amante degli animali, Ilaria Dalle Palle è un volto noto che ogni giorno entra nelle case degli italiani, non solo metaforicamente. Infatti, è lei una delle inviate in esterna del programma di Barbara D’Urso.

Non è perciò raro vederla proprio raccontare le storie di disagio e povertà che attraversano molte famiglie italiane. Dunque, l’inviata ha potuto realizzare il suo sogno di lavorare in ambito giornalistico, pur avendo avuto a che fare anche con delle disavventure. In molti infatti ricorderanno quando venne derubata da uno scippatore in bicicletta durante un servizio a Lignano Sabbiadoro, proprio per Pomeriggio 5.