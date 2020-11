Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 16 novembre

Il Paradiso delle Signore ritorna con il suo consueto appuntamento. Cosa succederà nelle vite dei personaggi?

L’amata soap opera di Rai 1, ritorna con il consueto appuntamento di lunedì alle 15.55. La fiction è ispirata a un romanzo di Emile Zola ed è ambientata alla fine degli anni Cinquanta con il sogno di grandi donne.

Cosa sconvolgerà la vita dei personaggi questa volta? La puntata sarà senza dubbio piena di sorprese e non lascerà indifferenti i telespettatori. Scopriamo insieme che cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: tra ultimatum e colpi di scena

I problemi tra Gabriella e le consegne per le signore del Circolo non sono finiti. Le difficoltà non finiscono qui perché la situazione si farà tesa anche verso un lavoro con il Paradiso. Troppo lavoro e trappe consegne: Gabriella è davvero in difficoltà. I ritardi si accumulano e la collezione di Natale sembra proprio essere a rischio. Vittorio è decisamente infastidito dalla situazione e decide di essere categorico con la donna e le dà un ultimatum. La stilista deve decidere se continuare a lavorare per il Paradiso o proseguire a servire le signore del Circolo di Adelaide. La situazione non sembra essere davvero semplice.

Ci sono anche delle belle notizie. Queste riguardano la Caffetteria e verranno comunicate da Salvatore. Il ragazzo annuncia a Laura e Marcello che la loro società è stata scelta come pasticceria ufficiale del Circolo. I soci di Adelaide verranno serviti in esclusiva proprio dai tre ragazzi. Buone notizie anche sul fronte amoroso perché Armando e Agnese hanno deciso di vivere apertamente il loro amore. Ci sono però ancora problemi tra Vittorio e Pietro, ma quest’ultimo sembra aver messo la testa a posto. Essendo rimasto senza padre, ha deciso di affidarsi a suo zio. Seguirà la scuola e si impegnerà nel ruolo di magazziniere. Pietro però sta ancora pagando per il furto nella casse del Paradiso, per questo dopo la lamentela di un cliente la colpa ricade inesorabilmente su di lui. Sarà davvero colpa sua?

