Grande Fratello VIP: anticipazioni e ospiti puntata 16 novembre 2020

Grande Fratello VIP, anticipazioni della puntata di oggi, 16 novembre 2020. Potrebbe entrare un nuovo concorrente.

Di nuovo in onda questa sera, lunedì 16 novembre, una puntata del Grande Fratello VIP condotta da Alfonso Signorini. Il programma inizierà alle 21:45 su Canale 5, e ci si aspetta una puntata carica di litigi e drammi. A rischio eliminazione questa sera ci saranno Dayane Mello, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta. Dai sondaggi l’esito sembra vacillare tra Dayane e Massimiliano, mentre Zelletta risulta essere “al sicuro”. Ecco quali sono gli argomenti che molto probabilmente verranno affrontati nel corso della serata.

Potrebbe interessarti leggere anche –> GF VIP, schifosa scoperta nella stanza della contessa Patrizia De Blanck

Grande Fratello VIP, anticipazioni oggi

Sembra proprio che stasera un nuovo concorrente potrebbe entrare all’interno della casa: Giacomo Urtis, famosissimo chirurgo plastico di moltissime celebrità italiane. Urtis è una vera e propria “bomba di gossip” e ha confessato di conoscere molti segreti dei VIP: Alfonso Signorini non poteva puntare ad un concorrente migliore, per animare un po’ questa edizione del GF. Sembra inoltre che Giacomo abbia già dichiarato di provare un forte interesse per Tommaso Zorzi, ospite all’interno della casa più famosa di Cinecittà fin dall’inizio. Oggi si parlerà anche di Dayane Mello, a forte rischio eliminazione, che durante la settimana ha continuato a criticare duramente i compagni d’avventura. A rischio distruzione anche “i Gregorelli”, che sembrano star attraversando una grossa crisi dopo l’ingresso di Selvaggia Roma nel reality. Si spera anche in un confronto in diretta tra Selvaggia ed Enock, poiché quest’ultimo è stato accusato di aver tradito la fidanzata proprio con la nuova arrivata.

Potrebbe interessarti leggere anche –> GF VIP, Enock ha tradito la fidanzata con Selvaggia: la confessione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!