Giacomo Urtis fidanzato? Chi è l’ex gieffina Adriana Peluso

La vita privata di Giacomo Urtis, il noto chirurgo estetico fidanzato? Chi è l’ex gieffina Adriana Peluso.

Il chirurgo estetico dei vip, Giacomo Urtis, entra oggi nella Casa del Grande Fratello e sono in molti a essere preoccupati per quello che potrebbe dire durante la settimana in cui dovrebbe restare all’interno del reality show. Lui insomma è un super ospite e non un concorrente di questa edizione, mentre in molti si chiedono se sia fidanzato.

Giacomo Urtis si è sempre detto bisessuale e sappiamo che a lungo è stato insieme a Rodrigo Alves, il Ken Umano. Un rapporto controverso il loro. In estate invece si è fatto pizzicare a Porto Cervo con Adriana Peluso, ex concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello. “Sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo”, scriveva su Instagram il chirurgo.

Chi è Adriana Peluso: l’ex gieffina sta con Giacomo Urtis?

Ma chi è lei? Salernitana classe 1990, Adriana Peluso, nata sotto il segno del Leone, lavora fin da quando aveva 14 anni perché ha sempre voluto mantenersi indipendente. Insegnante di ginnastica ritmica, a questa attività ha spesso affiancato il lavoro notturno in discoteca. Sua mamma si chiama Lucia, poi ha una sorella che ha più o meno la sua età e un fratello molto più piccolo. Zia di una bambina, ha anche un’altra sorella, che è nata dalla successiva relazione avuta dal padre.

Con suo papà di fatto non ha però nessun rapporto e a tal proposito, prima di entrare al Grande Fratello, aveva raccontato: “Credo di essere sempre stata fidanzata per la mancanza della figura paterna che mi ha sempre spinto a cercare una persona che mi curasse e mi sostenesse, tanto che mia madre dice che, a volte, mi accontento”. Seguita su Instagram da oltre 60mila follower, è stata anche corteggiatrice del programma Uomini e Donne.