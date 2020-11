Fabrizio Corona attacca Briatore e Vacchi: “Rappresentano il nulla”

Ospite a ‘Non è l’Arena’, Fabrizio Corona utilizza parole non certo tenere per Gianluca Vacchi e Flavio Briatore.

In Italia ormai tutti conosciamo Fabrizio Corona ed il suo essere senza peli sulla lingua. In questo ultimo anno l’ex re dei paparazzi ha tenuto un profilo decisamente più basso del solito, ma quando viene chiamato in causa non si limita a commenti di circostanza. Ieri Corona è stato ospite di Massimo Giletti a ‘Non è l’Arena‘. Occasione in cui ha presentato il suo libro appena uscito nelle librerie.

Il conduttore gli ha chiesto se ritenesse di aver inventato due personaggi come Flavio Briatore e Gianluca Vacchi. Domanda a cui ha risposto, come sempre, con grande franchezza: “Se li ho inventati io? Non posso aver inventato personaggi che rappresentano dei punti che secondo me non devono essere seguiti o copiati. Sono il nulla assoluto”.

Fabrizio Corona: “Briatore parla di economia e non paga le tasse in Italia”

Successivamente Fabrizio si concentra sulla figura di Briatore e si rivolge direttamente a Giletti dicendo: “A me spiace quando inviti Briatore a dire la sua nelle questioni politiche. Parla di economia e non paga le tasse in Italia. Se lo avessi fatto io avrei preso 50 anni di galera”. Continuando la propria invettiva contro l’imprenditore, Fabrizio Corona aggiunge: “Briatore è un uomo che, non per meriti ma per rapporti personali, prima con Luciano Benetton poi in una Italia in cui prosperava il denaro, è arrivato a ricoprire ruoli di potere. Con le top model faceva scelte di marketing, non è mai stato fidanzato con Naomi Campbell o Heidi Klum”.

Fabrizio conclude il suo pensiero parlando della vita sentimentale dell’imprenditore: “Alla fine ha incontrato una ragazza semplice che oggi è la signora Briatore”. Non è chiaro se si riferisse all’ex moglie di Flavio o ad un’altra persona che starebbe adesso con Briatore, anche perché conclude dicendo: “Non dico altro altrimenti prendo 500 querele”.