Fabrizio Corona, l’esaltazione di Asia Argento: “Non è Dio, ma è unico”

Asia Argento è intervenuto durante la trasmissione su La7 Non è l’Arena: presente anche Fabrizio Corona, l’elogio

Ancora rivelazioni importanti per quanto riguarda Fabrizio Corona. Così è tornata a parlare Asia Argento durante la trasmissione su La7, Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti: “Non è un Dio, ma è sicuramente una persona non comune. Non fa parte del resto del pianeta, per le esperienze che ha vissuto e i suoi pensieri anarchici”. Un percorso duro e tortuoso che l’ha portato ad essere criticato spesso durante i vari talk show, ma lui ha sempre continuato proseguendo sulla sua strada.

Fabrizio Corona, tutta la verità di Asia Argento

Lo stesso ex re dei paparazzi era presente per presentare il suo libro e così la donna ha rivelato in aggiunta: “Fabrizio ha fatto scelte estreme, io non so come definirlo, né come uomo normale, né come Dio. Ho conosciuto una persona unica. Ho conosciuto la parte più nobile del suo carattere e mi sento onorata che me l’abbia mostrata: è molto profondo e molto intelligente, anche pieno d’amore”. Infine, lo stesso Corona ha attaccato diversi personaggi noti, tra cui anche Elisabetta Gregoraci durante il suo intervento a La7: “Alla fine ha incontrato una ragazza semplice, e non dico altro se no prendo 500 querele, oggi è la signora Briatore”.