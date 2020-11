Il post della cantante Emma Marrone, cosa nasconde il suo sorriso sui social network: una dedica speciale della giudice di X-Factor.

La cantante Emma Marrone, la “ragazzaccia classe ‘84”, come si definisce in queste ore sui social network, è tra le protagoniste di questa edizione di X-Factor nel ruolo di giudice. Proprio all’interno del talent show, sta venendo fuori il suo carattere, con le sue fragilità. Infatti, l’abbiamo vista in queste settimane commuoversi spesso.

Leggi anche: Emma Marrone, supporto ad Alessandro Cattelan: “Sei il nostro capitano”

Le ultime lacrime le ha versate per la cantante Casadilego, tra le più amate di quest’anno al talent show e vittima a quanto pare di episodi di body shaming. In un’intervista a Io Donna, Emma Marrone ha evidenziato: “Dal dolore prendo l’energia necessaria per combattere e trovare la bellezza nelle piccole cose. Più la vita mi è andata contro, più la gente mi è andata contro, più ho trovato lo stimolo per dimostrare che non hanno ragione loro”.

Leggi anche: Lacrime e body shaming a X-Factor: Emma Marrone difende Casadilego

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il sorriso di Emma Marrone, una dedica ai suoi concorrenti a X-Factor

Finalmente, dice la cantante parlando di questa esperienza come giudice di X-Factor, le sue “non sono lacrime di dolore”. La cantante salentina sottolinea come oggi per lei ci sia la possibilità di commuoversi, senza essere giudicata, così come di sorridere. E l’ultimo di una serie di sorrisi lei lo riserva ai due concorrenti del talent show che sono rimasti con lei in squadra. Dopo l’eliminazione di Santi, infatti, la cantante ha nel suo team “solo” Blue Phelix e Blind e con loro punta alla vittoria finale.

A loro, la cantante fa una dedica davvero speciale su Instagram: “E questo sorriso che mi spacca la faccia è il regalo che mi fanno Blue Phelix e Blind tutte le volte che entriamo in sala prove! Su le mani per i miei ragazzi”. In questa edizione di X-Factor, peraltro, la giovane cantante salentina ha avuto a che fare con episodi di hater online che l’hanno criticata per aver escluso dal suo terzetto di nomi Roccuzzo, a favore proprio di Santi eliminato giovedì sera.