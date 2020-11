Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti di stucco con un’importante confessione su Briatore. Scopriamola insieme.

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più chiacchierate di tutta l’edizione. Si è discusso infatti molto della donna, e attorno alla sua figura hanno ruotato innumerevoli gossip. La sua precedente storia con Flavio Briatore è un punto d’interesse comune, e non è una novità che nasconda ancora qualche zona d’ombra.

S’è parlato a lungo addirittura di un contratto prematrimoniale firmato dalla Gregoraci, un documento che potrebbe impedire alla donna di mostrarsi in pubblico con con altri partner per un determinato periodo di tempo dalla fine del matrimonio con Briatore. L’indiscrezione non ha ricevuto né conferma né smentita, perciò è ancora sospesa nell’aria, ed incuriosisce i fan della conduttrice ogni giorno sempre più. La situazione sentimentale di Elisabetta è dunque ancora un punto di domanda, nonostante in molti credano che ci sia già qualcun altro all’interno della sua vita. Un’inaspettata proposta proveniente da Briatore è però arrivata all’orecchio della Gregoraci come un fulmine a ciel sereno. Di cosa si tratta?

Tempo di importanti confessioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente Gregoraci ha sganciato una bomba in presenza di Francesco Oppini e di Giulia Salemi, che molto probabilmente farà chiacchierare per giorni. “Mi ha chiesto di nuovo di sposarlo.” ha confessato la donna ai due colleghi, riferendosi proprio a niente meno che Flavio Briatore.

Oppini e la Salemi sono completamente rimasti di stucco di fronte alla confessione di Elisabetta. Sembrerebbe che il manager piemontese abbia avanzato la sua proposta immediatamente dopo il lockdown di Marzo e Aprile, intenzionato a ricostruire la famiglia con la conduttrice 40enne. Elisabetta ha però velatamente fatto intendere di aver rifiutato tale proposta, nonostante nulla sia ancora certo.

Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore pic.twitter.com/5fjvr1IvVi — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 15, 2020

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: ritorno di fiamma per l’uomo?

Secondo quanto dichiarato da Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, l’ex marito Flavio Briatore le avrebbe chiesto di sposarlo nuovamente. Un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della donna che si aspettavano di vederla nel prossimo futuro con un nuovo partner. Nonostante questo, la reazione della conduttrice ha lasciato intendere che la sua risposta è stata molto probabilmente negativa, ma nulla è ancora certo. Sono dunque tutti in attesa di scoprire come si evolverà la situazione.