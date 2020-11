Donald Trump: “Ho vinto le elezioni”, ironia sui social

Il presidente Donald Trump proprio non ci sta a perdere, twitta “Ho vinto le elezioni” e parte l’ironia sui social.

Nella sua ultima dichiarazione in maiuscolo sulle elezioni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha twittato domenica “HO VINTO LE ELEZIONI!”. Questo una settimana dopo che di fatto Joe Biden è stato dichiarato il vincitore della contesa elettorale americana e anche Trump sembrava avergli concesso l’onore delle armi.

Quanto scritto dal presidente ancora in carica è stato oggetto dell’ironia social, ed è diventato un meme in cui le persone hanno inventato le proprie versioni del tweet. Twitter ha contrassegnato il tweet di Trump come falso con un avvertimento che diceva: “Fonti ufficiali sostengono qualcosa di diverso”.

Donald Trump vittima dell’ironia social per la sua uscita

Nel giro di un’ora il tweet e uno screenshot dello stesso sono stati tra i tweet più condivisi sulla piattaforma. In molti hanno aggiunto alle parole di Trump dei commenti che scherniscono l’uscita del presidente Usa. Molti hanno ritoccato il tweet per “risolverlo” modificando il fact check di Twitter, mentre altri hanno citato il tweet per fare affermazioni bizzarre.

Tanti i commenti ironici alle sue parole, altri hanno aggiunto emoticon per deridere il presidente. Trump – la cui strategia non piace troppo nemmeno agli stessi repubblicani – Come noto, il presidente, che ha passato mesi cercando di minare i risultati elettorali con accuse non provate di frode, si era impegnato ad andare avanti con una strategia legale che spera possa ribaltare il risultato.