Crolla scogliera | il disastro proprio sopra le teste dei turisti | VIDEO

Un filmato in cui crolla scogliera riprende i terribili secondi che si svolgono proprio sotto agli occhi di diverse persone presenti.

Turisti filmano disastro naturale: crolla scogliera alle Isole Canarie, arcipelago del Portogallo che si staglia nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico. Il fatto è avvenuto a breve distanza da dove si trovava il gruppo di persone che si stava godendo una piacevolissima giornata lontano da qualsiasi problema. Almeno all’apparenza, perché poi è avvenuto questo fatto decisamente inaspettato.

Leggi anche –> Ponte Morandi | diversi arresti per il crollo del 2018 | anche Castellucci

E subito alcuni di loro hanno estratto lo smartphone per riprendere quanto stava accadendo. Non mancano anche i commenti di spavento in presa diretta. Il luogo preciso in cui crolla la scogliera è l’isola di La Gomera, sulla spiaggia di Argaga, nella località di Valle Gran Rey. Subito le autorità locali hanno temuto che potesse trovarsi qualcuno nel punto esatto dove i massi sono precipitati in acqua. Per fortuna in quel mentre sembra che non transitasse alcuna imbarcazione. La grossa nube di polvere mossa dalle rocce è risultata visibile a chilometri di distanza. Cinque persone hanno dovuto comunque necessitare di soccorsi immediati, giunti per via aerea. Un elicottero le ha estratte da una roulotte posta molto vicino a dove si è verificata la frana.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Leggi anche –> Palermo, crolla il tetto di una scuola elementare: gravissimo episodio

Crolla scogliera, sfiorata una strage

Questo disastro naturale è accaduto nel pomeriggio di sabato 14 novembre 2020. Ora la spiaggia è totalmente inaccessibile e lo sarà sicuramente per alcune settimane. Il crollo ha fatto si che risultino ora visibili delle grosse crepe nella scogliera e c’è il timore che possano cadere altri massi. Prima che succedesse tutto quanto è accaduta una serie di piccoli smottamenti, che per fortuna ha portato i residenti posti nelle immediate vicinanze a dove è avvenuto il crollo ad allontanarsi. Anche per questo motivo non sembra che ci siano feriti o vittime. Circostanza confermata anche dal governatore dell’isola.

Leggi anche –> Incidente stradale | motociclista resta incastrato dopo schianto e muore